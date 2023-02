U Americi čekaju Novaka: Ima tri načina da ipak ode na Indijan Vels, očekuje dobre vijesti iz Kongresa!

Objavljena je preliminarna lista učesnika Indijan Velsa - i to u nedjelji u kojoj se očekuje važno glasanje u Kongresu!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković uvršten je na preliminarni spisak učesnika Indijan Velsa, odlukom organizatora. Nakon što prethodne dvije godine nije nastupao jer je stranac koji se nije vakcinisao, a s obzirom na to da će taj uslov biti na snazi do 10. aprila, Nole prema trenutnom stanju stvari neće moći da nastupa ni na ovogodišnjem turniru u Kaliforniji, koji je na programu od 6. do 9. marta. Ipak, američki mediji objašnjavaju mogućnosti uz koje će Srbin ipak moći u Ameriku i prije sredine aprila.

"S obzirom na to da je vakcinacija i dalje uslov, to bi Đokovića moglo da spriječi da igra osim ako se vakciniše, ako taj uslov bude ukinut ili ako dobije izuzeće", objašnjeno je.

S tim u vezi, važna informacija je i to da će u Predstavničkom domu Kongresa ove sedmice biti izglasano da obavezna vakcinacija više ne bude uslov za ulazak u zemlju.

S obzirom na to da je i Rafael Nadal na spisku učesnika, mnogo izvjesnije djeluje to da će Španac otići u Ameriku i da će pokušati da trijumfuje u finalu, u kojem je prošle godine izgubio u duelu protiv domaćeg tenisera Tejlora Frica. Bio je to prvi Rafin poraz u kalendarskoj 2022. poslije impresivne serije od čak 21 uzastopne pobjede.

Za razliku od Novaka Đokovića, koji je krenuo u 2023. na svoj prepoznatljiv način - osvajanjem Australijan opena, Španac tekuću godinu nije uspio da startuje na isti način kao prošlu. On je u Melburnu bio prvi nosilac, ali je šokantno ispao u drugom kolu, porazom u duelu protiv Amerikanca Mekenzija Mekdolanda u tri seta. Zbog tako razočaravajućeg nastupa Nadal će sigurno planirati put u SAD po bolje rezultate i formu, a šteta što djeluje veoma izvjesno da će Đoković i ove godine preskočiti američku turneju. On je rekorder Indijan Velsa sa 20 uzastopnih pobjeda, koje je ostvario od 2014. do 2017, ali u Kaliforniji nije nastupao od 2019.