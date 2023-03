Zvezda napravila iznenađenje u vječitom: Ostala bez dva igrača, pa srušila Partizan!

Rukometaši Crvene zvezde savladali su Partizan u rukometnom derbiju.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u rukometnom večitom derbiju. Revanširala se najvećem rivalu za poraz u prvom dijelu i upisala trijumf u Arkus ligi - 29:25 (16:12). Crveno-bijeli su tako prekinuli pobjednički niz crno-bijelih od pet uzastopnih trijumfa, a kakvo je iznenađenje napravila govori i to da je ostala bez dvojice igrača pred derbi.

Od samog početka Zvezda je nametnula svoj ritam, došla do velike prednosti (12:5), ali je Partizan do odlaska na odmor uspio da smanji minus (16:12). Međutim, već na startu drugog dijela je preko Horvata, Bujišića i Kolundžića domaći tim došao do nedostižnih "+9" (25:16). U posljednjih 15 minuta meča crno-bijeli samo su uspjeli da ublaže poraz.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Ivan Horvat sa osam golova, pratili su ga Miloš Bujišić, Mirko Đurović i Đorđe Majes sa po pet. Na drugoj strani najefikasniji bio je Uroš Kojadinović sa pet pogodaka, Mladen Šotić dodao je četiri. Treba dodati i da je golman crveno-bijelih bio jedan od ključeva trijumfa, pošt oje Dimitrije Jelić imao 12 odbrana, dok su na drugoj strani Andrej Trnavac i Ivan Mihajlov imali devet ukupno.