Nevjerovatan promašaj odlučio utakmicu! Borac poražen u Živinicama (VIDEO)

Rukometaši Borca poraženi su na gostovanju u Živinicama rezultatom 32:30.

Rukometaši Borca m:tel doživjeli su deseti poraz ove sezone. U okviru 21. kola Premijer lige Banjalučani su poraženi na gostovanju u Živinicama od Konjuha rezultatom 32:30.

U dosta ujednačenoj utakmici, pitanje pobjednika riješeno je u posljednje dvije minute, a ispostaviće se da je ključni trenutak meča bio nevjerovatan promašaj rukometaša Borca pri rezultatu 30:29.

Konjuh – Borac 32:30 (20:18)

Prvu prednost od dva gola na meču za jednu ekipu vidjeli smo pri rezultatu 4:2 za domaću ekipu. Borac je do dva gola prednosti stigao pri rezultatu 7:9, a nakon punih 15 minuta igre bilo je 8:11 za Banjalučane. Uslijedila je serija Konjuha od 3:0, da bi se nakon toga igralo gol za gol.

Gosti do tri gola prednosti stižu pri rezultatu 18:15 te su do kraja prvog poluvremena „ljubomorno“ čuvali ovu prednost.

U posljednjim sekundama prvog dijela rukometaši Borca su stigli do -2 nakon 30 minuta igre.

Borac je u prvih 10 minuta anulirao prednost domaće ekipe pa je 20 minuta prije kraja na semaforu stajalo 23:23.

Bio je to nagovještaj prave drame u završnici. Poveli su domaći 30:28 da bi Borac imao priliku stići do izjednačenja dvije minute prije kraja. Rukometaši Konjuha napravili su grešku u napadu, da bi lopta brzo stigla do Vlade Draganića koji sa devet metara promašuje prazan gol Konjuha.

Vlado Draganić promašaj protiv Konjuha

Poremetilo je to izabranike Mirka Mikića koji su dopustili domaćoj ekipi da zabije dva vezana gola te su na kraju uspjeli da samo ublaže poraz.

Ovim porazom crveno-plavi su se našli samo dva boda od zone ispadanja. U narednom kolu u Banjaluci će Borac dočekati Hercegovinu koja je prva "ispod crte".