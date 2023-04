Novinari iznervirali Novakovog narednog rivala: "Znate li o kome pričamo..."

Novak Đoković igra protiv Lorenca Musetija u osmini finala Monte Karla.

Izvor: Profimedia/Jean Catuffe / DPPI

Novak Đoković dobio je protivnika u osmini finala turnira u Monte Karlu. Igraće protiv Lorenca Musetija koji je demolirao sunarodnika Luku Nardija (6:0, 6:0). Meč između srpskog i italijanskog igrača zakazan je za četvrtak kao treći na glavnom terenu i ne bi trebalo da počne prije 15 časova.

Prije toga na teren će izaći Hubert Hurkač (Poljska) i Janik Siner (Italija) i taj duel počinje u 11 sati, poslije toga igraće Stefanos Cicipas (Grčka) i Nikolas Jari (Čile), a onda Novak i Lorenco. Posljednji na tom terenu biće Danil Medvedev (Rusija) i Aleksander Zverev (Njemačka). Inače, ako Novak savlada Musetija u četvrtfinalu igraće protiv boljeg iz duela Hurkač-Siner.

Đoković i Museti do sada su odigrali tri meča i sva tri puta je srpski as bio bolji. Duel koji se pamti odigran je 2021. godine na Rolan Garosu i tada je Italijan dobio prva dva seta, a onda je Srbin podigao nivo igre, dobio naredna dva i onda mu je predao u petom setu (6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0).

Pred ovaj duel Italijan je bio ljut zbog određenih pitanja novinara koji su konstatovali da "Novak nije igrao mjesec dana i da se navikava još na podlogu." Nije mu se to dopalo.

"Naravno da svakome treba vrijeme kada promijeni podlogu, ali pričamo o prvom teniseru svijeta. Dobro je počeo sezonu, osvojio Australijan open. Čak i ako je mjesec i više bio van terena, to je Novak. Moram da se spremim da igram i pobijedim prvog tenisera na svetu, ne igrača kom treba vrijeme da se spremi za šljaku. Na teren moram da izađem sa pravim mentalitetom, a to je mentalitet osobe koja želi da dobije najboljeg na svijetu. Nadam se da ću pokazati sličnu igru kao u meču sa Nardijem. Čeka me vjerovatno i najteži meč na žrijebu", jasan je Museti.

