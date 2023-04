Rubljov u Banjaluci: Više ljudi me ovdje zna, nego u Monte Karlu!

Nešto lošiji vremenski uslovi u Banjaluci neće smetati ruskom teniseru. "Volim kada je hlado i kada se igra sporije", rekao je Andrej Rubljov.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Andrej Rubljov stigao je u ponedjeljak ujutro u Banjaluku na Srpska open, a dan kasnije obratio se novinarima i govorio o velikom uspjehu koji je ostvario dan prije nego je stigao u Republiku Srpsku.

Ruski teniser osvojio je mastersu u Rimu savladavši Holgera Runea rezultatom 5:7, 6:2, 7:5, a sada će braniti titulu osvojenu prošle godine u Beogradu.

"Nadam se da se osjećam dobro. Juče sam se odmorio, dva dana ne igram imam vremena da se oporavim. Nekada igramo dva turnira zaredom, npr. kada su Madrid i Rimi tada imate praktičnod an odmora. Ali to je dio sporta, sada ima par dana više odmora", rekao je Rubljov.

Masters u Rimu bio je njegov prvi osvojeni turnir iz serije 1000 i Rubljov je presrećan zbog trofeja.

„Nerealno djeluje da sam osvojio prvi masters 1000. Djeluje mi kao da je to bilo davno, još ne vjerujem šta sam uradio“, rekao je Rubljov, a onda se osvrnuo na uslove u Banjaluci.

"Vidio sam uslove ovdje, volim što je malo hladno i sporo. Volim igrati u takvim uslovima. Ne znam kako će izgledati prvi meč, ali volio bih da dobro igram, trudiću se maksimalno i nadam se da ću dobrim mečevima daleko dogurati na turniru“.

Rubljov će u prvom meču igrati protiv pobjednika duela između Peruanca Huana Pabla Variljasa i Francuza Iga Gastona.

"Ne znam Peruanca, ne znam kako igra. Vidjeću tek na njihovom meču. Protiv Francuza nikada nisam igrao ili sa njim trenirao, ali poznajem njegovu igru. Mlad je i talentovan igrač. Zna kako da se dobro brani, dobro čita igru, ne igra toliko brzo, ali igra pametno i dosta kompenzuje svojim nogama. U ovakvim uslovima biće teško udarati vinere protiv njega, biće težak meč. Moraću da čekam pravi trenutak, biti strpljiv. Ponavljam, o Peruancu ne mogu ništa da kažem“.

BJežao iz sale za boks, izabrao tenis Andrej Rubljov dolazi iz sportske porodice, otac mu je bivši bokser, a majka teniski trener. Na pitanje Monda šta je presudilo da izabere tenis, a ne boks, odgovorio je: "Nikada nisam sumnjao u tenis, uvijek je tenis bio u mojoj glavi. I kada sam bio klinac. Vodili su me na teniske turnire i tada sam htio da igram tenis sa drugom djecom. Vodili su me i na boks, ali tamo nisam uživao. Možda zato što kada su me vodili na tenis tu je bilo djece mog uzrasta, dok na boksu tu su bili odrasli, pa sam bježao iz sale za boks. Da je bilo obrnuto, da je na boksu bilo više djece, možda bi to bila drugačija priča".

Ruski teniser imao je ogromnu podršku prošle godine u Beogradu, a tako će sigurno biti i u Banjaluci. Rubljov priznaje da je iznenađen već prijemom u Banjaluci.

"Prošla godina u Beogradu je bila posebna, jer nisam očekivao da ću imati toliku podršku. To uopšte nisam očekivao i bilo je zaista posebno. Grad Beograd me posjeća na dom, isti način života i uživao sam tamo. Kada su prebacili ovdje pomislio sam da ovdje ne znaju nikog osim Novaka. Ali kada sam došao vidio sam koliko ljudi ima na tribinama. Većina ljudi zna za turnir, znaju igračee, čak i u Monte Karlu me manje ljudi zna nego ovdje", istakao je Rubljov.

On dodaje da mu titula u Monte Karlu neće predstavljati pritisak.

Dugo sam želio da osvojim masters i konačno sam uspio. Ali to je to, to je sada prošlost. Isti cilj imam ovdje, da napredujem u onim stvarima gdje trebam. Kao i u Monte Karlu sviđa mi se to što radim mimo mečeva, fitnes, oporavak....I prije Monta Karla, tokom ove sezone osjećao sam se da je to način na koji treba da radim. Osjećam da konačno da radim onako kako sam želio i cilj je isti nakon Monaka, sada imam samopouzdanja i da nastavim da radim isto mimo mečeva“.

Rubljov je drugi nosilac Srpska opena, prvi je Novak Đoković i svi se nadaju njihovom velikom finalu.

"Prerano je govoriti o finalu, ovdje ima dosta igrača od kojih sam gubio, prvo s njima moram da igram. Volio bih da igram finale i da osvojim titulu, ali svi sada dobro igraju i mogu da imaju dobar meč. Primjer je meč Vavrinke, on je pravi šampion, ali mladi igrač igra dobro i teško je pobijediti ih. Trudiću se maksimalno i vidjećemo šta će biti“.