Luis Hamilton digao glas: Surova dominacija Red Bula je najgora vijest za Formulu 1!

Luis Hamilton traži promjenu pravila u Formuli 1 zbog surove dominacije Red Bula koji je obesmislio dosadašnju sezonu.

Prethodne noći u Majamiju odvezena je jedna od dosadnijih trka Formule 1 u posljednjih nekoliko godina pošto nije bilo nikakve drame, incidenta, promjene bilo kakvog ritma... Nije "pomoglo" ni to što je šampion Maks Ferstapen imao loše kvalifikacije i počeo tek sa devetog mjesta pošto je za 15 krugova uspio da dođe do drugog mjesta, a potom je preuzeo i lidersku poziciju kada je njegov kolega Serhio Perez otišao na zamjenu guma. Ferstapen je 45 krugova odvezao na tvrdim gumama i to je Perez iskoristio da se vrati na prvu poziciju, ali odolevao je samo krug i po - prije nego što je Holanđanin prošao pored njega kao da ne postoji i potvrdio dominaciju.