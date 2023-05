Gradonačelnik Banjaluke o Srpska openu: Grad je izdvojio 15 miliona, sve dozvole smo imali 10-15 dana prije turnira!

Draško Stanivuković govorio je o turniru koji je u Banjaluci održan prošlog mjeseca.

Prošlo je tačno mjesec dana od završetka renomiranog turnira Srpska open, koji je u Banjaluci okupio veliki broj tenisera iz samog svjetskog vrha.

Predvodio ih je Novak Đoković, a banjalučkoj publici predstavili su se i Stanislas Vavrinka, Gael Monfis, Rišar Gaske, Dušan Lajović, Miomir Kecmanović...

Za potrebe održavanja ovog turnira, u parku "Mladen Stojanović" izgrađen je novi Centralni teren, koji bi, prema riječima gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, u narednom periodu trebalo da dobije krov.

"Da vidimo koliko to košta. Definitivno je to druga faza gradnje, koja podrazumijeva i dva objekta sa te dvije strane koje nedostaju", istakao je prvi čovjek grada u razgovoru za Srpska info.

Mnogo polemike u javnosti diglo se, u sedmicama i mjesecima prije održavanja turnira, o papirologiji, odnosno građevinskoj i upotrebnoj dozvoli za novi teniski teren. Stanivuković navodi da sa te strane nije bilo nikakvih problema.

"Sve papire je imao 10-15 dana pred početak turnira. Postojali su ATP standardi koji ne dozvoljavaju da imate turnir ako to ne uradite", poručio je Stanivuković, navodeći koliko je novca izdvojio Grad za finansiranje turnira, a samim tim i gradnju teniskog terena.

"Grad je u finansijama dao 15 miliona KM – kredit 10 miliona, a pet miliona direktno iz budžetskih stavki. To je predviđeno rebalansom za 2022. Banjaluka je vratila kredita 33 miliona KM, a podigli smo 25. Ja to zovem dobrim poslovnim potezom. Uvijek je dobro da dižete kredite, ali ako više od toga vraćate i da uvijek iz novog kredita imate investicije. Tri-četiri miliona će biti 'prebijani' kroz uređenje građevinskog zemljišta, kroz rentu, sa izvođačima radova koji prave to naselje i dužni su da naprave infrastrukturu. Poznato je da smo imali blizu 45 miliona KM prometa i prihoda kroz ugostiteljstvo, hotelijerstvo i turiste. Preko 100.000 ljudi je došlo u Banjaluku. Zvanično, 75.000 ljudi je na ulazima prošlo kroz park, a evidencija plaćenih turističkih taksi govori o 100.000 ljudi mimo građana Banjaluke koji su za vrijeme turnira bili u Banjaluci. Nama je došao jedan grad", rekao je Stanivuković.

