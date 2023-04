Rubljov izgubio u finalu Srpska opena, ali oduševljen Banjalukom: HVALA!

Andrej Rubljov u Banjaluci je potvrdio da je sjajan momak.

Andrej Rubljov u Banjaluku je stigao kao branilac trofeja sa prošlogodišnjeg Serbia opena, koji je u međuvremenu preseljen u Republiku Srpsku, ali i kao aktuelni osvajač mastersa u Monte Karlu, prvog u karijeri ruskog tenisera.

Ipak, nije imao snage da trijumfuje i na Srpska openu. U fenomenalnom finalu savladao ga je Dušan Lajović 6:3, 4:6, 6:4, a obojica tenisera pružili su sjajnu partiju i oduševili banjalučku publiku. Rus je boravak u gradu na Vrbasu iskoristio i da peče ćevape.

Rubljov je tokom turnira još jednom potvrdio da je izuzetan teniser, ali i sjajan momak, pa je publika, a posebno novinari, s oduševljenjem pratili njegove mečeve i konferencije za medije.

Po završetku Srpska opena, Rubljov se oglasio i na društvenim mrežama, zahvalivši se Banjaluci.

Banja Luka Hvala

Rubljov je po završetku finala naglasio da je Lajović zaslužio da osvoji trofej.

"Naravno da bih volio da pobjeđujem svaki meč. Razočaran sam zbog poraza, ali da ste me pitali ko zaslužuje trofej, ja bih rekao da je Dušan jedan od onih koji to najviše zaslužuju! Od 1 do 10, on je 100! On je lojalan, ako nešto kaže, nikada te neće preveriti, ne laže, odličan je prijatelj i skroman lik. U životu ne srećete mnogo takvih ljudi. Pričali smo često, jer se mučio i srećan sam što je osvojio titulu kod kuće. Zaista sam srećan iako sam izgubio u finalu. Borio sam se do kraja ali je on zaslužio nakon sve patnje koju je prošao i svih odličnih igrača koje je pobijedio", rekao je Rubljov.

Andrej Rubljov trenutno je šesti teniser na ATP listi, a naredni izazov imaće na mastersu u Madridu.