OD 1 do 10, ON JE 100! Rubljov tužan, ali srećan zbog prijatelja: Ako je iko zaslužio trofej, to je Dušan!

"Borio sam se do kraja ali je on zaslužio trofej nakon sve patnje koju je prošao", rekao je Andrej Rubljov poslije finala Srpska opena.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Andrej Rubljov nije uspio da veže dvije titule u samo dvije sedmice.

Nakon osvajanja mastersa u Monte Karlu igrrao je finale u Banjaluci, ali je trofej Srpska opena otišao u ruke Dušana Lajovića, koji je slavio sa 6:3, 4:6, 6:4.

Bila je to prava drama, djelovalo je da se Rubljov vratio nakon što je u trećem setu sa 5:1 smanjio na 5:4, ali nije uspio da vrati još jedan brejk i Lajović je stigao do svoje druge ATP titule u karijeri.

"Vidjeli ste kako je igrao, taktički je sve radio kako treba, pogotovo u prvoj polovini meča, trčao sam više od njega. Uzvratio sam kasnije, bio agresivniji, ali na kraju nisam uspio. Odigrao je jako dobar meč. Nekada nije lako kad si favorit. Ljudi misle to je lako, ali mi znamo koji igrač šta može. Ja sam znao kako on može da odigra, to je pokazao ove sedmice. Pobijedio je Novaka i ostale i na kraju mene. Trenirali smo često. Rekao sam da je protiv njega teško igrati. Teško ga je pobijediti kada igra dobro, on je pametan igrač", rekao j Rubljov na konferenciji za novinare, a onda dodao:

"On koristi svoje prednosti jako dobro. Ima bolji bekend i želi da ga koristi. Otvara teren dobro i teško je jer moraš da razmišljaš gdje ćeš da ideš kako bi mogao da vratiš. Ima dobar slajs, dropšot. Kada je u poziciji može da udari jako dobar dropšot."

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na pitanje da kaže više o Dušanu Lajoviću, sa kojim je dobar prijatelj, Rubljov je rekao:

"Od 1 do 10, on je 100! On je lojalan, ako nešto kaže, nikada te neće preveriti, ne laže, odličan je prijatelj i skroman lik. U životu ne srećete mnogo takvih ljudi. Pričali smo često, jer se mučio i srećan sam što je osvojio titulu kod kuće. Zaista sam srećan iako sam izgubio u finalu. Borio sam se do kraja ali je on zaslužio nakon sve patnje koju je prošao i svih odličnih igrača koje je pobijedio", istakao je Rubljov i ponovio da je tužan zbog sportskog neuspjeha, ali srećan zbog prijatelja.

"Naravno da bih volio da pobjeđujem svaki meč. Razočaran sam zbog poraza, ali da ste me pitali ko zaslužuje trofej, ja bih rekao da je Dušan jedan od onih koji to najviše zaslužuju!"

Da li možemo očekivati Rubljova u Banjaluci i naredne godine ukoliko bi ona bila ponovo domaćin turnira serije 250?

"Sve možete da očekujete. Nisam očekivao da ću doći ove godine, ali tu sam. Đorđe je uradio za mene sjajne stvari, imao sam jedan od najboljih tretmana ikad. Jako dobar posao je uradio", zaključio je ruski teniser.