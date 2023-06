NISAM TO REKAO! Đoković se oglasio o publici, pa spomenuo i Nadala: Znam kako je poslije operacije...

Autor Nemanja Stanojčić

18 : 43 O HAČANOVU "Hačanov i ja smo mnogo puta igrali na različitim podlogama, poznajem njegovu igru dobro. Znaš kako će da odigra, jasna mi je njegova igra i taktika, to je četvrtfinale grend slema. Motivacija je tu prisutna, on neće imati mnogo da izgubi. Trudiće se da odigra meč života. Uspeo je da uđe u drugu nedelju na svim grend slemovima, jedan od retkih, to govori o njegovoj konstantnosti i koliko je dobar. Imao je težak meč sa Sonegom, jak je psihički, iskusan je, dugo je tu. Neće se iznenaditi ili uplašiti stadiona ili prilike da igra. Nadam se da ću biti na željenom nivou."

18 : 41 DECA MI MNOGO POMAŽU "Mnogo mi daju pozitivne energije, mira i spokoja. To je jako bitno, najbitnije. Ja sam tip osobe koji se brzo uzbudi. Sva halabuka oko turnira, očekivanja, želja, ciljeva, sve se to skupi, onda čovek oseti tu tenziju koja je pokretač i motivacioni faktor, tanka je linija, može da prebaci vrlo brzo i da te ubaci u stanje anksioznosti i nervoze. Njihovo prisustvo mi daje mir, skreće mi misli sa tenisa, daje mi balans i ravnotežu. Zahvalan sam što su došli na par dana, idu zbog škole. Plan je da se vrate za vikend , ako dođem do finala. Zahvalan sam što su tu, Stefan je hteo da bude sa mnom od ranog jutra, od zagrevanja, teretana, onda na treningu, društvenu igru što igramo, jelo, sve je hteo da bude tu. Prijalo mi je i jako mi prija kada su tu. Oni su moji anđeli i van terena i na terenu mi mnogo pomažu".

18 : 38 O MESIJU I MBAPEU I PESMI ZA NEJMARA Kakav je bio susret sa Mesijem i Mbapeom? "Kratko, ali slatko. Znam kako je kada se spremaš za meč. Utakmicaj e utakmica, jesu završili sezonu, ali postoji priprema, očekivanja, najbolji su igrači na svetu. Pritisak je ogorman, nisam hteo da im remetim prostor, videli smo to izbliza kako se zagrevaju i treniraju. Videli su me na putu ka svlačionici, pozdravili su me. Prvi put da sam se pozdravio sa njima dvojicom. Zaista su veliki šampioni, posebno Leo koji je obeležio istoriju fudbala. Videli smo Nejmara na poluvremenu, potpisao se na Tarin dres, ona ga voli, Stefan voli Mesija. Tara sport ne pravi previše, Nejmara zna, jer njena drugarica iz Beograda je polu Brazilka, polu Srpkinja, iz mešovitog braka. Ima neka pesma koja je popularna i napisana za Nejmara, to je postao hit, ta devojčica pleše i Taru je privukla i onda mi je ona to rekla, nisam znao. Rekla mi je da hoće da ga upozna i da je sigurno dobar fudbaler čim je u pesmi. Do kraja poluvremena me ispitivala gde je Nejmar, zašto nije ovde, gde je. Potpuno se zamrzla, krila se iza mene, postidela se, lepo iskustvo za decu, gledam kakoreaguju na poznate ličnosti i uzore, baš lepo"

18 : 36 TAMO SAM GDE TREBA DA BUDEM "Jesma, baš sam na mestu gde želim da budem, mogu to da kažem, igrački, fizički, mentalno sam se osećao dobro na terenu. Možda odigrao i najbolji meč u sezoni na šljaci. Stvari se polako slažu. Idealni mozaik koji tražim na Rolan Garosu. Ovde je cilj dostići vrhunac igrački. Da li sam ga dostigao? Još ne, na dobrom sam putu. Idealan meč posle meča sa Fokinom koji me iscrpeo fizički. Dobro je imati lakši meč u tri komforna seta. Okrećemo se četvrtfinalu, nadam se da će forma ići tom uzlaznom putanjom, izazovi će biti sve veći. Znam šta me očekuje. Spreman sam i dobro se osećam, raduje me što imam dan između slobodno, imam vremena da se spremim."

18 : 34 "SPAVANJE JE BITNO" "Spavanje je veoma važno, verovatno i važnije od bilo kog drugog načina oporavka. Volim da spavam osam i po sati, čvrsto spavam, ne budim se uveče, tako da sve završim u predviđenom roku. Posebno ako imate neke fizičke probleme, da telo traži više sna. REM spavanje između jedan i četiri sata posle ponoći je najvažnije, ne idem prerano, a ni prekasno u krevet, oko ponoći legnem, tih osam i po sati sna su važni za lepotu. Šalim se malo, iamm neke male dremke tokom dna, neka vrsta meditacije, brzi reset, 15-20 minuta ili neke vežbe za disanje, dodatna energija."

18 : 32 PITANJE O FRANCUSKOM "Obično sebe ohrabrujem na srpskom. Rekao bih da je to način poštovanja, kada dođeš u neku zemlju da probaš da pričaš na tom jeziku, tak ose približiš ljudima, onda oni pokažu veće poštovanje. Uvek su me jezici privlačili, od malih nogu. Trenirao sam u Nemačkoj, tamo sam učio nemački i engleski, pa italijanski, francuski i španski su mi okej. Što više jezika znaš, onda dobijaš više poštovanja. Kada pokažete trud, onda ljudi to znaju da cene."

18 : 30 O RAFINOJ OPERACIJI "Bio mu je rođendan, objavio je da se operisao. Ja sam u karijeri imao samo jednu operaciju, lakta i znam koliko je teško vratiti se. Ponekad je to neophodno, ali je nešto što ne želite. Kod njega se to dešavalo češće, ne znam koliko je ozbiljna povreda, ako je bio na operacionom stolu znači da nije bilo drugog rešenja. Nadam se da će se brzo opraviti i da ćemo ga gledati sledeće sezone. Važan je za tenis, jedna od najvećih legendi, želimo da ga vidimo. Najavio je poslednju sezonu u karijeri..."

18 : 28 Dobio je pitanje o publici. "Nisam rekao da publika pokazuje nepoštovanje prošli put. Većina je dobra, pruža podršku, ali da ima individualaca koji prave probleme. Nisam rekao da je publika u globalu pokazala nepoštovanje. Dala mi je podršku i protiv Variljasa, osetio sam se lepo, zahvalio sam im se prilikom intervjua na terenu.

18 : 27 "PRATIM ŽREB" "Uvek pratite žreb i igre najboljih igrača, pravite analize svakog igrača, pratite šta se dešava. Najveća pažnja usmerena je na sebe, na način na koji treba da igraš i da dobiješ sledeći meč i da gledaš naredni korak. Pratim i druge naravno."

18 : 27 REKORD I PONOS Novak je 17. put u četvrtfinalu Rolan Garosa. "Ponosan sam, ali je moja pažnja već usmerena na četvrtfinale i Hačanova. Znam šta je moj cilj. Probam da ostanem na kursu mentalno. Igra koju sam pružio mi daje dodatno sampouzdanje. Radujem se sledećem meču."

18 : 17 HAČANOV NAREDNI RIVAL Karen Hačanov je protivnik Novaka Đokovića u četvrtfinalu. Na konferenciji za medije Rus je pričao o Srbinu, spominjao je i šah, uz planove o taktici. Izvor: Profimedia/JBAutissier/Panoramic

18 : 14 RUTINSKA POBEDA Novak je rutinski odradio posao u osmini finala, lako i ubedljvio dobio je Huana Pabla Variljasa (Peru) sa 3:0 u setovima.