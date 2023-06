Nadal je kralj šljake, ali ni on ovo nije uspio: Još jedan ČUDESAN rekord Novaka Đokovića - samo se nasmijao kad je čuo

Novak Đoković napravio je spektakularan podvig u Parizu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković rutinski se plasirao u četvrtfinale Rolan Garosa pobjedom protiv Peruanca Huana Pabla Veriljasa i tako je ispisao istoriju Otvorenog prvenstva Francuske. Nijedan igrač nije uspio da se čak 17 puta kvalifikuje u četvrtfinale Rolan Garosa - samo Novak Đoković.

"Hvala lijepo, naravno da sam ponosan na taj rekord", rekao je Đoković kada je čuo za to. "Sa svakim rekordom bi trebalo biti ponosan, naročito ovdje. Kao i svaki igrač, i ja sam imao mnogo razmišljanja, nije kao što je bilo prije par godina, vjerovatno je to zato što sam nešto morao sa tijelom da uradim, ali kad odigram kao danas, naravno da sam i zadovoljan i motivisan", izjavio je on.

Posebno je bio upitan za podršku djece na stadionu "Filip Šatrije". "Moje veliko zadovoljstvo je imati djecu sa sobom, blizu mene. Ovih dana će ići u Srbiju, jer moraju da idu u školu, ali moram da kažem da moj sin stvarno voli tenis i sa njima sam drugačija osoba, potpuno pozitivan, osjećam mnogo ljubavi i motivacije, da igram svoj najbolji tenis. Jednog dana, možda će i Stefan moći da igra ovdje, nadamo se tome", rekao je Nole i izazvao aplauz publike.

U razgovoru sa Matsom Vilanderom za "Eurosport", Novak je govorio i o tome kako se osjeća: "Mnogo bolje nego prethodnih par mjeseci. U prethodnih sedam od 10 dana su najbolji od Australijan opena, to je pozitivno i ne smijem da razmišljam previše daleko."

Pred Noletom je ponedjeljak za odmor i pripremu za četvrtfinale protiv Rusa Karena Hačanova.