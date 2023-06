"NOVAK? MA ON JE LEGENDA!" Argentinac melje redom na Rolan Garosu, a sve zbog Đokovića: On je glavni razlog!

Tomas Ečeveri je novo ime na teniskoj mapi, a svoj napredak duguje velikom radu, ali i svom dedi i Novaku Đokoviću!

Izvor: Profimedia

U julu 2016. godine osvojio je prvi ATP poen i slikao se! Tada je napisao "Ečeveri 1 poen, Đoković 12.900 poena", poredeći se tada sa najboljim teniserom na svijetu, ali kako sada otkriva i sa svojim idolom! Kada je u aprilu 2022. godine ušao u Top 100 na ATP listi to je ponovio, samo što je tada imao 714 poena, a Novak 7.706.

Sada je pobjedama na Rolan Garosu nad Aleksom De Minorom i Bornom Ćorićem došao do četvrtog kola Rolan Garosa gdje će igrati sa Jošihitom Nišiokom i nada se novoj slici!

"Možda ću uskoro moći da napravim novu sliku, kada uđem u prvih 20!", rekao je trenutno 49. reket svijeta, a onda otkrio: "Novak je moj idol, on je glavni razlog zbog čega sam počeo da igram tenis. Kada sam počeo da koristim "Hed" rekete odmah sam rekao da hoću rekete kao Novak", iskren je bio Argentinac.

Nedavno je imao i priliku da igra sa svojim idolom i to u Rimu gdje ga je Srbin savladao 7:6, 6:2. Iskoristio je naravno tu priliku da upozna najvećeg ikada.

"Malo smo pričali poslije meča u Rimu. On je toliko dobar momak, jako opušten, prava legenda", iskren je bio Ečeveri koji sada juri Top 20, ali prije svega je koncentrisan na Rolan Garos: "Želim da budem u top 20 do kraja godine i mislim da imam šanse ako ovako nastavim. Moram da dodam još svojoj igri, ali sada sam koncentrisan na Rolan Garos", rekao je on.

Sada će dočekati naredni ponedjeljak u prvih 35 na svijetu, a sve je počelo kada mu je deda poklonio drveni reket!

"Moj deda mi je kupio mali drveni reket i lopticu za pijesak, to je baš tipično za Argentinu. Za Božić sam dobio taj poklon i odatle je sve krenulo", otkrio je on.

(MONDO)