Novak Đoković će osvojiti Vimbldon, niko ne može protiv njega: "Postoji samo jedan način, a to ne želimo da se desi!"

Najbolji teniser svih vremena je prvi favorit turnira, a nekadašnja teniserka smatra i da nema nikakvu konkurenciju!

Najprestižniji teniski turnir počinje naredne nedelje, a Novak Đoković na Vimbldonu ima ulogu apsolutnog favorita. Iako pred žrijeb u Londonu nije bio prvi nosilac jer je Karlos Alkaraz uspio da se vrati na čelo ATP liste, srpski teniser je strah i trepet za ostale učesnike trećeg grend slema sezone, pa su i kladionice spustile kvotu kada su vidjele njegov put do titule.

O tome koliko je Novak Đoković dominantan govore i riječi nekadašnje teniserke Barbare Šet. Stručni konsultant Eurosporta Barbara Šet "ne vidi da neko može da neko pobijedi" Novaka Đokovića na Vimbldonu, gdje Srbin juri rekordnu osmu titulu na travi. Đoković je ove godine već osvojio titule na Australijan openu i Rolan Garosu, pa očekuje rekordni 24. grend slem na Vimbldonu, a to dostignuće bi ga približilo kalendarskom slemu. U svojoj trenutnoj formi, Šet vjeruje da će se Đoković pokazati previše jakim za ostale rivale, među kojima je i senzacija Karlos Alkaraz (20), koji - veruje Šet - "još uvijek nije dovoljno zreo" da ga pobijedi na travi.

"Moram da kažem, gledajući kako je Novak igrao ove godine, gledajući kako je Novak igrao na Vimbldonu u prošlosti, on ulazi kao veliki favorit, iako neće biti prvi nosilac. On je tako kompletan igrač na toj podlozi, najbolje se kreće na travi. Mislim da je on najbolji igrač u smislu konzistentnosti i nema nikakvih slabosti, čak je i bolji nego na bilo kojoj drugoj podlozi. Mislim da je samo on taj koji bi na svoj način mogao da spreči sebe da pobedi. I mislim, videli smo to pre nekoliko godina kada je išao na kalendarski slem na US Openu protiv Danila Medvedeva. Psihički se raspao jer je to bilo previše za njega. Očekivanja. Sada je toliko sazrio, mnogo toga se dogodilo. Imali smo čitave godine tokom korone u kojima je imao i suočio se sa nekoliko problema. Mislim da je jači nego ikada, ne samo teniski, već i mentalno. Dakle, mislim da je veoma željan da osvoji 24. grend slem titulu i mislim da će to učiniti jer je on u cjelini najbolji igrač koji igra u ovom trenutku", rekla je Barbara koja Novaka veoma dobro poznajte.

"Na svakoj podlozi igra svoj najbolji tenis. On nema pravih slabosti. Njegov način razmišljanja je fenomenalan. Zato mislim da će to učiniti", ispričala je Šet i zatim govorila o rekordima koje Srbin obara: "To je na njegovom dnevnom redu. Ovaj put želi da dobije bitku. Sve što želi je da obori svaki pojedinačni rekord koji postoji. I trebalo bi, znate. I mislim da je posljednjih nekoliko godina kada mu ponekad nije dozvoljeno da igra i kada nije mogao da igra, to je zapravo bila pozitivna stvar za njega, jer je sada tako svež i tako je željan. Mislim da je izuzetno blizu. Mislim, on je već na pola puta. Da budem iskrena, ne mogu da vidim da ga neko pobijedi u Vimbldonu osim ako se ne povrijedi ili nešto slično. Ali ne želimo da se to desi, očigledno. Što se tiče tenisa, ja ne vidim ko može da ga pobijedi. A onda će biti zanimljivo videti kako će se još jednom nositi sa pritiskom na US openu, jer će se sigurno osvrnuti na ono što se dogodilo prije nekoliko godina kada je stigao do finala protiv Danila. Sećam se da je bilo suza usred meča gdje je tek shvatio 'ovo je previše za mene'. Ali mislim da sada vidimo drugačijeg Novaka."

Tokom posljednjih nekoliko mjeseci mladi Karlos Alkaraz je najveći protivnik Novaka Đokovića, ali oni i dalje nisu na istom nivou - kada se igralo polufinale Rolan Garosa mladi Španac se "slomio", o čemu je kasnije govorio i čovjek koji brine o karijeri prvoplasiranog na ATP listi. Tom prilikom je otkriveno šta je tačno bio problem sa Alkarazom.

"Da, Karlos je osvojio turnir u Kvinsu, ali vidjeli smo šta se desilo sa njim na Rolan Garosu kada je počeo da se grči jer je bio previše uzbuđen što će igrati protiv Novaka. Tako da i dalje mislim možda ne teniski, ali mentalno, pristup da igra protiv Novaka, on još uvijek nema zrelost da igra protiv njega zbog priprema, načina razmišljanja i svega ostalog. Vidite u tenisu koliko taj emotivni, mentalni dio zadire u igru, a to smo videli u Parizu. Mislim da će stići daleko na turniru. Mislim, pobjeda na turniru u Kvinsu, to je svakako pomoglo. I pokušao je da se poboljša i nauči kako da igra na travi. Veoma je zeznuto kada ste jedva igrali. Karlos je odigrao ukupno 11 mečeva na travi u svojoj karijeri i osvojio je titulu. Odigrao je pet mečeva ili šest mečeva u Kvinsu. Ali gledao je video snimke Rodžera Federera kako igra na Vimbldonu samo da bi naučio kako da igra na toj podlozi. Dakle, mislim da ima još mnogo posla. Može da pobijedi sve ostale, to je sigurno. Ali morate biti veoma disciplinovani na travnatom terenu. Morate biti veoma strpljivi jer stvari stoje drugačije. Nisu kao ni na jednoj drugoj površini. Igranje na samom Vimbldonu je veoma drugačije sa svom tradicijom, sa svom atmosferom, veoma je drugačije. Neće dobiti ništa od navijača. Publika je veoma mirna u poređenju sa ostalim grend slemovima. Ne mislim da je spreman da osvoji titulu na Vimbldonu zbog Novaka Đokovića", rekla je Šet i tako vjerovatno razočarala navijače mladog Španca.

Prema Šet, prošlogodišnji vicešampion Nik Kirjos nije "dovoljno u formi" nakon nedavnih povreda, Stefanos Cicipas "nema konzistentnost", a Aleksandar Bublik ima "previše uspona i padova". Šet je takođe umanjila šanse Kaspera Ruuda, ovogodišnjeg vicešampiona Rolan Garosa, rekavši: "On nikada nije voleo da igra na travnatom terenu. Bilo bi me iznenađujuće ako ove godine uđe u završnicu turnira". Vimbldon počinje 3. jula, a Novak Đoković i ove godine brani titulu u Londonu.