Novinar htio da ponizi Novaka na Vimbldonu! Đoković ga samo pogledao i očitao bukvicu: Ja sam negativac!?

Uoči Vimbldona na kome ponovo organizatori ne poštuju Novaka Đokovića, prisjetimo se situacije od prije dvije godine kada je jedan novinar htio da ponizi najboljeg na svijetu. Nakon ovih riječi, Đoković je osvojio još četiri grend slema.

Izvor: YouTube/NBA fans

Srpski teniser Novak Đoković u ponedjeljak od 14.30 protiv Pedra Kačina kreće u napad na još jednu titulu na Vimbldonu. Ako trijumfuje, biće to peta u nizu, osma na Vimbldonu, a doći će do čak 24. grend slema, nakon čega će sve priče o tome da nije najbolji svih vremena postati bespredmetne.

Ipak, iako je njegova dominacija na Vimbldonu tolika da čak deset godina nije izgubio na Centralnom terenu, da ima više pobjeda na turniru nego svi njegovi "mladi izazivači" zajedno, opet ga ne poštuju. Tako su organizatori kao "zaboravili" da na promotivne postere stave Novakov lik, ali to već nije ništa novo za njega, pošto svaki put kada se pojavi u Engleskoj - tamo zaradi najveći broj negativnih reakcija. Vrhunac toga vidjeli smo za vrijeme Vimbldona 2021. godine.

Nakon što je u četvrtfinalu pobijedio Martona Fučoviča i stigao na dvije pobjede do titule, Novak Đoković je ušao u konferencijsku salu i dočekalo ga je krajnje neumjesno pitanje. Najgore od svega, bilo je to prvo koje je postavljeno Novaku, dakle novinar televizije ESPN Vili Vajnbaum nije dopustio Đokoviću da kaže riječ-dvije o meču koji je završio, nego je odmah želio da od njega čuje sljedeće: "Čestitke na pobjedi. Ovo nije moralo da bude prvo pitanje jer nije o ovom meču ili sljedećem... Kako je biti negativac koji sve ovo vrijeme juri Rafaela Nadala i Rodžera Federera?".

Đoković se smrknuo, udahnuo duboko, pa smirenim tonom poručio: "Ja sebe ne smatram negativcem, ali... To je tvoje mišljenje. Ne jurim nikoga, pravim svoj put i to je moje stvaranje istorije. Privilegovan sam što sam dio istorije sporta koji volim. Kao što sam rekao na terenu, znam dosta statistike, ne znam svu, ali me motiviše da igram najbolje na turnirima koji su najvažniji u našem sportu".

Novak Đoković Izvor: YouTube/NBA fans

Do kraja konferencije za medije, Novak Đoković nije dizao ton, mirno je odgovarao na pitanja novinara i još jednom je pokazao da je profesionalac za razliku od novinara američkih i britanskih medija, koji stalno traže priliku da ga "pecnu" kao poslije osvajanja Rolan Garosa, bez obzira na sve njegove uspjehe.

Ono gdje svi griješe je da zaboravljaju da ovakve stvari samo dodatno motivišu Novaka Đokovića. Tako je nakon ove ružne konferencije, Đoković osvojio još četiri grend slema i zvanično prestigao Rodžera Federera i Rafaela Nadala, dok je sada u potjeri za strašnim priznanjem u vidu "kalendarskog slema", kakav niko u istoriji muškog tenisa nije ostvario, pa bi tako mogao do još jednog rekorda.

Anketa Ko će osvojiti Vimbldon? Novak Đoković 93.68% (89)

Karlos Alkaraz 2.11% (2)

Nik Kirjos 0% (0)

Neko drugi 4.21% (4) Povratak na glasanje Ko će osvojiti Vimbldon? Novak Đoković

Karlos Alkaraz

Nik Kirjos

Neko drugi Glasaj Rezultati



BONUS VIDEO: