Amerikanci dokazali da je Novak najbolji ikad! Pitali su 13 tenisera o Đokoviću i nesvjesno uništili Nadala i Federera!

Zašto je Novak Đoković najbolji? Evo šta kažu njegove kolege i kako to znači da je srpski teniser ispred Nadala i Federera.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. To je postalo jasno kada je prije mjesec dana na Rolan Garosu oborio i rekord po broju osvojenih grend slemova, pa tako drži najvažnija dostignuća u sportu; osim pomenutog, Nole je proveo i najviše nedjelja na prvom mjestu ATP liste, ima najviše osvojenih mastersa, kao i pozitivan skor protiv svoja dva najveća rivala Nadala i Federera, iako su se godinama slušali hvalospjevi samo o njima dvojici.

A, šta je to što Novaka Đokovića zapravo čini tako dobrim? U njegovoj igri se ne ističe striktno jedna stvar kao što je to slučaj sa većinom tenisera, pa je američki "Atletik" intervjuisao 13 igrača iz samog vrha ATP liste kako bi saznao šta je po njihovom mišljenju najvažniji "začin" kod Đokovića, odnosno - šta je NAJTEŽE kada se igra protiv njega?

Ono što je najupečatljivije kada se pročitaju njihovi odgovori je da ne postoji univerzalni odgovor i baš to Novaka Đokovića čini najboljim teniserom svih vremena. Protiv svakog od svojih rivala je pronalazio različite načine i nijansiranjem svoje igre je znao kako da ih pobedi, tako da su se odgovori rijetko ponavljali kao što bi u slučaju nekih drugih. Gotovo svi ispitani bi u slučaju Nadala rekli da je to forhend, većina bi kod Federera prepoznala servis, a kod Novaka je to skroz drugačije.

Karlos Alkaraz i Denis Šapovalov su se složili da je to "pritisak koji Novak pravi na protivnika", dok su još trojica igrača na različit način istakla da je mentalna snaga ono što Noleta izdvaja u odnosu na ostale rivale. To su rekli Holger Rune, Roman Safijulin i Janik Siner, s tim da je Italijan - inače današnji protivnik Novaka na Vimbldonu - dodao da to nije sve.

"(Duboki uzdah) Teško je nadjačati ga zato što ima jako dobar tajming na lopti i sjajno se kreće. Mislim da se njegov servis jako popravio tako da je teško pogoditi gdje će servirati. Očigledno, tu je i mentalna snaga... Tako da, mnogo je stvari koje sjajno radi. Mnogo ih je i svaki put je nešto drugačije protiv njega. Osvajanje toliko grend slemova i turnira je nevjerovatno, ali isto tako morate da budete spremni da igrate pet sati protiv njega. To je nenormalno. Drago mi je što mogu da učim od njega", kazao je "novi Federer" za Atletik.

Lorenco Museti je istakao da je ritern najveće oružje Novaka Đokovića, Kasper Rud da je to njegova kompletna "odbrana", a Stefanos Cicipas to što nema "vidljivih rupa u igri" i da su mu forhend i bekhend podjednako moćno oružje. Sličnog je mišljenja i Mateo Beretini koji je istakao da je Novak kao kameleon i svaki meč se mijenja.

Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos je poručio da se zaboravlja koliko je tenis "fizički sport, iako nije kontaktni", pa je baš ovu stranu Novakove igre prepoznao kao najvažniju. Kameron Nori je sličnog mišljenja i istakao je da pored toga što može da igra pet setova, Novak uvijek nekako održava isti nivo tenisa što niko drugi ne može. Pedro Kačin, koga je Novak pobijedio na startu Vimbldona, istakao je da je njegova "ličnost odnosno aura" njegovo najveće oružje.

Možda i najkompletniji odgovor dao je ruski teniser Andrej Rubljov koga je Novak Đoković pobedio u četiri seta na Vimbldonu koji je apostrofirao značaj njegovih moćnih nogu.

"Njegova igra je perfektna zato što ima jako dobre noge. I zna kako da koristi brzinu drugih igrača. Nekada kada igrate najbolje što možete protiv njega, njemu bude lakše da igra. Sa takvim nogama koristi brzinu i igra bez greške. Na kraju, natjera te da odigraš perfektne udarce i natjera te da ih promašiš", zaključio je Andrej Rubljov priču o najvećem ikada.

