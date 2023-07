Vimbldon kaznio Novaka, pa odbio njegov zahtjev!

Vimbldon se neće mijenjati makar još četiri godine, a pitanje je da li će tada Novak Đoković još igrati tenis.

Srpski teniser Novak Đoković tražio je od organizatora Vimbldona da razmisle o pomjeranju početka mečeva na Centralnom terenu kako se ne bi ubuduće dešavale situacije koje su njemu tokom ovogodišnjeg turnira (igranje "dva dana"), međutim to se neće mijenjati. Odbili su zahtjev da se to desi tokom ovogodišnjeg turnira, što je bilo očekivano usled već formiranog rasporeda, dok su već i za naredni Vimbldon najavili da se ništa neće mijenjati.

To znači da će i naredne sezone mečevi na Centralnom terenu Vimbldona počinjati u 14.30 po centralnoevropskom, odnosno 13.30 po lokalnom, iako je Đoković iz sasvim logičnih razloga tražio da se sve pomjeri za 90 minuta unazad. Ali, po ko zna koji put ga niko iz establišmenta ne sluša, piše britanski "Ekspres".

Razlog zbog kog je Đoković urgirao na ovakvu vrstu promjene je "policijski čas" u Londonu, odnosno nije moguće da se igraju mečevi poslije 23 časa. To je prekidalo nekoliko mečeva u toku samog turnira i pravilo haos u rasporedu narednog dana, što je Nole iskusio i na sopstvenoj koži. Smatrao je da promena od samo 90 minuta neće biti toliki "bauk" za organizatore, ali se ipak grdno prevario pošto je razlog zašto ne mijenjaju - novac.

Termine mečeva određuje Javni servis Bi-Bi-Si, odnosno ukoliko bi Vimbldon tražio da se sve pomjeri za 90 minuta - u tom slučaju bi morao da plati veliku kompenzaciju. Ugovor vrijedan 70 miliona evra godišnje na snazi je sve do 2027. godine, a brodkasteri su njime dobili više termina "u prajmu" i zato im ne pada na pamet da makar do tada išta mijenjaju, pa i kada su teniseri nezadovoljni.

KAZNA U međuvremenu organizatori Vimbldona kaznili su Novaka Đokovića zbog razbijanja reketa u finalu. Srbinu će nagrada za učestvovanje na turniru biti umanjena za 8.000 američkih dolara.

"Smatram da Vimbldon mora da promijeni to pravilo, znam da je policijski čas teško pomjeriti (fajront u ponoć prim.out), ali mečevi mogu da počinju bar u 12. Mislio sam da imam bar sat i po vremena pauze, pa su me zvali poslije 20 minuta. Jednostavno, morate da budete spremni za svaki scenario, to su stvari koje možet samo da predviđate. Razmatrao sam prije toga da li da odem do smještaja, do kuće koja je u blizini. U nedjelju sam ostao u kompleksu i čekao sam sedam sati da počne, to je previše. Ne može ništa da se predvidi, čim sam vidio raspored za nedjelju znao sam da mogu da budu dugi mečevi prije mog. Imate unutar svega i igrače koji su tu sa timovima, sa opremom, nije lako naći kutak za sebe. Naravno, sve su to stvari na koje morate da se adaptirate i nije ni prvi ni posljednji put. Znam da Vimbldon poštuje tradiciju i to je nešto što poštujem, ali smatram da ima stvari koje treba da se promijene", kazao je Đoković nedavno i dobio podršku Endija Mareja, ali uzalud.

Podsjetimo, Novak Đoković je poražen u finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza poslije pet setova, tako da je mladi španski teniser došao do svog drugog grend slema u karijeri.

