Novaku počelo da smeta, svi Đokovići otišli odavde: Dao 15 MILIONA evra da bi se sklonio? (FOTO)

Novak Đoković uživa u luksuzu na primorju.

Novak Đoković je prodao nekretnitnu u Porto Montenegru u Tivtu, objavio je Kurir. Stan u tom elitnom naselju kupio je poslije vjenčanja sa Jelenom 2014. godine u Crnoj Gori, ali je u međuvremenu sve rjeđe počeo da se u njemu pojavljuje. Uostalom, kao i članovi njegove porodice.

"Ovdje sad svi živi imaju nekretninu, nije to neki prestiž. Bio je prije osam godina, sad je to samo urbano naselje, što je Đokoviću počelo da smeta. Njemu treba mir. Ne sjećam se kad sam ga ovdje vidio posljednji put. Čak ni njegov brat ne dolazi, kao ni otac Srđan i majka Dijana. Svi su otišli u Portonovi. Tamo mu je usidrena i jahta za koju sam čuo da ju je kupio nakon što je prodao prethodnu", rekao je jedan sagovornik "Kurira".

Novak ove godine ljetuje u naselju kod Kumbora sa suprugom i djecom Stefanom i Tarom, a sa njima je i njegov brat Đorđe Đoković sa suprugom Saškom. U tom naselju ima ivila od 15 miliona.

"To naselje ima i stanove, kuće i vile. Stambene jedinice, prema podacima koji se mogu pronaći na internetu, kreću se od 400.000 do 10 miliona evra, a imaju i one koje su posebne i njihova cijena je 15 miliona evra", navedeno je.

Đokovići su imali stan na posljednjem spratu kompleksa Porto Montenegro i tu su bili svi smješteni, ali kad se izgradio novi luks kompleks, Đoković se sa porodicom tamo preselio.

"I tamo boravi svega nekoliko dana, u privatnoj kući. Ne znam da li ju je zakupio na nekoliko godina ili ju je kupio. Samo znam da tamo odsjeda kad je na primorju", objasnio je izvor ovog lista.

Đoković je prethodnih dana viđen na jahti u blizini Dubrovnika, dok odmara od vimbldonskih napora, a prije početka priprema za odlazak u Ameriku, gdje se još iščekuje potvrda da li će nastupiti na nekom turniru prije US Opena, koji počinje 28. avgusta.

