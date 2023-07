PRESTANITE DA SE***E O ĐOKOVIĆU! Amerikanac brani Srbina: Rodžer i Rafa NISU najbolji ni u svojoj eri!

Čuveni Džimi Konors stao je u odbranu Novaka Đokovića.

Novak Đoković (36) treba da igra tenis dokle god može i želi. To je poruka Džimija Konorsa (70), legendarnog američkog tenisera i osmostrukog osvajača grend slem titula. Konors je zapušio usta svima koji smatraju da je došlo vrijeme da srpski igrač ode u penziju i da je Karlos Alkaraz (20) novi vladar "belog sporta".

Poznat je najtrofejniji teniser svih vremena (109 titula) kao neko ko nema dlaku na jeziku. Nekadašnji prvi igrač svijeta potvrdio je to još jednom. "Došli smo do trenutka gdje mnogi ljudi misle da je sve gotovo. Za mene je to sr**e. Pogledajte sve ljude koji su pričali da su Rodžer i Rafa najbolji ikada. Oni čak nisu najbolji ni u svojoj eri", poručio je Konors.

Na Vimbldonu je Novak propustio priliku da dođe do 24. grend slem titule pošto ga je pobijedio upravo Alkaraz. Novu priliku imaće već na US openu. "Možda pojedinci smatraju da je vrijeme da se pojavi neko novi, ali ja to gledam na drugi način. Gledam iz ugla 'ubij ga'. Kažem da treba da ostane tu i da igra dokle god ga neko ne uništi na terenu, jer ovako uvijek ima šansu da pobijedi", zaključio je Konors.

