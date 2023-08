ĐOKOVIĆ NE PRIPADA "VELIKOJ TROJCI"! Zašto je Novak "uljez" svjetskog tenisa?

Nikolas Pereira, bivši teniser iz Venecuele, otkrio je zašto za Novaka nema mjesta u "velikoj trojci" koju čine Rafael Nadal, Rodžer Federer i Novak Đoković.

Otkako se pojavio, Novak Đoković je trn u oku stranim medijima i uvijek je na meti kritika velikana. Zašto je to tako otkriva nam bivši teniser Nikolas Pereira, koji kroz Novaku karijeru objašnjava ovaj fenomen.

"Đoković će uvek biti negativac u tom filmu jer su tu dva superheroja poput Federera i Nadala i jednostavno nema mjesta za trećeg, a posebno što je dolazio iz pozadine kako bi ih prestigao u broju osvojenih titula širom svijeta. Što se tiče grend slemova i svih ostalih turnira", kaže Nikolas.

Prokomentarisao je i neprimjeren potez iz petog seta finala Vimbldona protiv Karlosa Alkarasa kada je Đoković frustriran zbog gubitka servisa, polomio reket udarivši ga o stub na mreži.

"Publika u Londonu je rigidna koliko i puritanska. Iskreno, reket polomljen o stub na mreži ne koegzistira sa idejom tenisa na tom terenu, ali Đoković je to što jeste. On je ratnik, veliki borac. Da je morao da preuzme ulogu negativca, zaradio bi još više. Ali on želi da bude voljen. Mnogo ljudi je na njegovoj strani, ima svakako mnogo pristalica i navijača. Mislim da će mu vremenom dati priznanje koje zaslužuje. On je poput Ivana Lendla, ako može da se poredi sa još jednom legendom koja je dominirala u svojoj eri. Morate da uživate sa dobrim, lošim i zlim. On ipak daje sve od sebe", dodao je bivši teniser.

Nezaobilazna je bila i tema najvećeg ikada u svjetskom tenisu u šta je najvažniji faktor.

"Nije tu još sve rečeno. Vidim još tri do pet velikih šansi za Đokovića da osvoji najviše grend slemova. Moramo da vidimo i kako će se Rafa vratiti. Ja na to gledam na individualnoj bazi i brojke ne lažu kada je riječ o Novaku. Federer po meni predstavlja omasovljenje tenisa, ono što svako idealizuje kod tenisera: profesionalizam i poštovanje prema protivniku kao i igra su posebni kod Nadala, a to što je Đoković uradio u eri sa dva džina, da prestigne njihove rekorde je nešto na šta se nije ni pomišljalo. Generalno, svi mi smo privilegovani. Ne vidim potrebu da biramo jednog, što više ljudi pričaju o tenisu, to bolje" - završava Pereira.

