ZA LJEPŠU BANJALUKU I SIMBOL ZAJEDNIŠTVA! Banjalučki glumac uz Borac m:tel (VIDEO)

Popularni banjalučki glumac Ljubiša Savanović pozvao je sve ljubitelje rukometa u Banjaluci da kupe sezonske ulaznice Rukometnog kluba Borac m:tel.

Izvor: RK Borac m:tel/Facebook

Stalni član ansabla Narodnog pozorišta Republike Srpske i jedan od osnivača Gradskog pozorišta Jazavac Ljubiša Savanović je i veliki ljubitelj rukometa.

Glumac iz Banjaluke, koji je ostvario brojne uloge u filovima i serijama u bivšoj Jugoslaviji, u videu pozvao sve ljubitelje ovog sporta da postanu dio Borčeve porodice i kupe sezonske uloznice, koje su nedavno puštene u prodaju.

"Kada god obučete ovaj dres, dres RK Borac znajte da navijate za nešto što je veće od svih nas: Za sportsku istoriju, za onu ljepšu Banjaluku, za sve one koji su igrali ovdje, za oni koji sad igraju i za one koji će tek zaigrati za Borac. To je ono što Borac čini ne samo posebnim sportskim kolektivom nego simbolom zajedništva i sportskim ponosom našeg grada. Budi i ti dio Borčeve porodice", poručio je Savanović u video objavljenom na klupskoj Fejsbuk stranici.

Savanović je u dosadašnjoj karijeri glumio u brojnim regionalnim ostvarenjima - između ostalih u srpskom filmu Lazara Ristovskog "Kralj Petar Prvi", hrvatskom filmu "Narodni heroj Ljiljan Vidić" Ivana-Gorana Viteza, kao i u banjalučkoj trilogiji "Meso-Kosti-Koža" ili "Turneji" Gorana Markovića.

Na daskama koje život znače takođe je ostvario sijaset odličnih uloga u matičnoj kući, ali i drugim pozorištima širom bivše Jugoslavije.