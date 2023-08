Jugoslovenska veslačka legenda priprema Tursku u Jajcu: "Plivsko jezero se vraća na svjetsku mapu" (FOTO/VIDEO)

Legenda srpskog veslanja i selektor Turske, Nebojša Ilić sa reprezentacijom ove zemlje boravi na pripremama na Plivskom jezeru. Posjetili smo Jajce i razgovarali sa čovjekom koji je preporodio reprezentaciju ove zemlje.

U blizini Jajca nalazi se jedinstveno okruženje u ovom dijelu Evrope, čiji je najznačajniji dio Plivsko jezero. Ovo jezero će svojom impozantnošću očarati sve one koji ga posjete i kao takvo predstavlja bitan lokalitet za razvoj turizma generalno, ali i onog sportskog.

U to se uvjerila i ekipa našeg portala koja je, pored mnogobrojnih turista na ovom jezeru, zatekla i dvije veslačke reprezentacije (Turske i Moldavije) koje se upravo ovdje pripremaju za prestižna svjetska i evropska takmičenja.

Sigurno se pitate zašto baš Jajce i Plivsko jezero? Odgovor na ovo pitanje se krije u činjenici da se Plivsko jezero u drugoj polovini 20. vijeka nalazilo na svjetskoj veslačkoj mapi te je u nekoliko navrata bilo domaćin svjetskih i evropskih šampionata, kako u veslanju, tako i u kajaku i kanuu.

VESLAČKA LEGENDA O PLIVSKOM JEZERU

Velike zasluge za povratak veslačkih čamaca na Plivsko jezero idu i Nebojši Iliću, proslavljenom srpskom veslaču čije ime neotuđivo i čvrsto stoji uz sve što ima dodirnih tačaka sa veslanjem na ovim prostorima.

On se trenutno nalazi na čelu reprezentacije Turske, koja od njegovog preuzimanja bilježi kontinuirani rast rezultata. Ilić je za naš portal govorio o istoriji veslanja na Plivskom jezeru, uslovima koji ovdje vladaju, reprezentaciji Turske, ali i potencijalu kojeg ovaj sport ima na prostoru BiH.

"Plivsko jezero je bilo poznato u veslačkom svijetu 60-ih i 70-ih godina. Naime, ovdje je bila jedna od baza jugoslovenskog veslanja i ovdje su se održavala državna prvenstva Jugoslavije. Lično sam učestvovao na više od pet njih i bile su ljetne pripreme reprezentacije ovdje. Takođe, održavana su svjetska i evropska prvenstva, kako u veslanju tako i u kajaku i kanuu. Tako da je ovo jezero bilo jako poznato na svjetskoj veslačkoj i kajakaškoj mapi. Međutim, krajem 80-ih ovdje su nažalost zamrle te sportske aktivnosti“, započeo je Ilić razgovor za Mondo.



Ilić je 2013. godine preuzeo reprezentaciju Turske, a od 2015. godine ova reprezentacija, zahvaljujući njegovoj inicijatiivi, pripreme kontinuirano odrađuje u Jajcu.

„Pošto smo tražili mjesto za ljetne pripreme turske reprezentacije, meni je palo na pamet ovo jezero. Stupio sam u kontakt sa načelnikom, gospodinom Hozanom (op.a Edin Hozan), koji je imao razumijevanja i napravili smo vrlo lako dogovor o saradnji. Od 2015. godine ovdje permanentno dolazi veslačka reprezentacija Turske, sve selekcije, ali i još par reprezentacija. Tu je trenutno i reprezentacija Moldavije koja, u okviru svjetskog razvojnog programa veslanja, ovdje provodi već tri mjeseca. Jajce, odnosno Plivsko jezero, se u sportsko veslačkom pogledu, itekako vratilo na svjetsku mapu“, dodao je on.





"TEŠKA VODA" I IDEALNI USLOVI

Kada su u pitanju vremenski uslovi, Ilić nema dilemu – oni su idealni. Što se tiče vode, ona zbog svoje gustoće otežava veslanje, što je veliki plus za sve veslače na takmičenjima gdje voda i nije toliko "teška".

„Što se tiče vremenskih uslova ovo spada, pa mogu reći, u najmirnije jezero. To što ponekad ima malo vjetra uopšte ne smeta te su uslovi u tom smislu idealni. Mi tu imamo postavljenu stazu od 3 km, tako da je uspostavljen režim kretanja. Ovdje je voda „teža“ pa su rezultati sporiji za 10 do 15 sekundi na 2000 metara, u poređenju sa ostalim mjestima. To je u svakom slučaju pozitivna stvar za veslače jer praktično stalno veslaju sa blagim opterećenjem. Na to ne utiču samo planktoni koji se nalaze u vodi nego i temperatura, s obzirom da je jezero hladnije, što doprinosi njegovoj gustoći. U dva i po mjeseca koliko se priprema reprezentacija, niti jedan trening nismo propustili zbog vremenskih uslova. Pandan ovom jezeru u regionu jedino mogu biti Bohinj i Bled u Sloveniji. Takođe i tamo treniramo, ali ipak ne mogu da se porede jer je ovdje kvalitetnije. I nadmorska visina je takođe idealna, vazduh je čist kao i sve ostalo. Noću se spava bez klime, što je izrazito bitno za sportiste. Sve u svemu, kad se svi ti faktori pobroje ovdje imamo jednu zaista idealnu situaciju“, navodi Ilić.

Ilić je dolaskom na čelo reprezentacije "preporodio" istu te od države autsajdera, turski veslači postali su svjetski prvaci u nekoliko disciplina. Ipak, ne preuzima sve zasluge na sebe nego ističe da jedan dio zasluga ide u mjestu na kojem se pripremaju.

"Prošli mjesec se ovdje pripremala turska juniorska reprezentacija za Svjetsko prvenstvo i ne samo da su osvojili tri medalje, dvije zlatne i jednu bronzanu, nego su bili i najbolja reprezentacija na svijetu što se prvi put desilo i sigurno da jedan dio zasluga ide i mjestu na kojem se pripremamo. Svi odavde koji su otišli osvajali su medalje i to na svjetskim i evropskim prvenstvima", dodaje on.

POTENCIJAL U BIH ZA RAZVOJ OVOG SPORTA

Kada su u pitanju potencijali za razvoj ovog sporta u BiH, Ilić smatra da oni nisu ni približno iskorišteni.

„Postoji Veslačka federacija BiH i aktivnosti na Ramskom jezeru, tamo je takođe velsački centar te se tamo odvijaju programi i ti takmičari učestvuju na balkanskim šampionatima. Dva puta je već organizovan balkanski šampionat u Višegradu. Međutim, ni blizu nisu iskorišteni potencijali. Jedan od razloga je što ne postoji ta neka tradicija. Potreban je neko odavde da je prošao to već, da bi se to ponovilo. S obzirom da ovdje dolaze vrhunski takmičari, kada bi se to iskoristilo sve bi išlo jako brzo. Još jedan od razloga zbog čega bi bilo dobro veslanje ovdje je što je potencijal mladih ljudi ovdje idealan. Imaju visinu, snagu i izdržljivost, a toga ovdje imamo i viška tako da bi to jako dobro došlo.“

Ilić je za kraj dodao kako je za ovih osam godina i više nego impresionaran ljubaznošću i susretljivošću apsolutno svih u lokalnoj zajednici, od načelnika pa do ljudi koji upravljaju hotelima. Ilić se takođe zahvalio i predsjedniku Kajak kanu kluba Jajce, Mirzi Varenikiću bez kojeg, kako Ilić kaže, ovo ništa ne bi bilo moguće.

Dževdet Ege Mutlu je mladi reprezentativac Turske i član Fenerbahčea, koji ovih dana boravi na Evropskom prvenstvu do 23 godine u njemačkom Krefeldu. Kao i selektor i on je za naš portal rekao kako je zadovoljan uslovima u Jajcu.

„Prvi put sam ovdje, uslovi za veslanje su idealni. Tu sam već 25 dana i voda je svakog dana čista i mirna, a to je dobro za trening. Teže je veslati nego obično, ali to je dobro za nas jer nas čini snažnijima“, poručio je Ege.

Za razliku od njega, njegov trener Ali Jit Sajgılıgil je četvrti put na Plivskom jezeru

"Posljednje četiri godine dolazim ovdje, gdje imamo odlične pripreme. Svake godine smo tu minimalno mjesec dana. Jako je dobro trenirati ovdje, a uslovi su savršeni. Tu se pripremamo za Evropsko prvenstvo do 23 godine, a sutra idemo u Njemačku. On (op. Ege Mutlu) će se boriti u disciplini skul samac . Nadamo se nekoj od medalja", rekao je on, nakon čega je nahvalio ljude u lokalnoj zajednici.

"Ljudi su ovdje jako prijateljski nastrojeni, atmosfera je jako dobra za nas. Kultura nam je ovdje jako bliska i vrlo smo sretni ovdje. Međutim, ono što je najvažnije za nas su vremenski uslovi koji su idealni za veslanje. Nije kao kod kuće, ali je jako blizu", kroz smijeh završava trener Jit.