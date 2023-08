Legenda tenisa Džon Mekinro protiv selidbe turnira u Saudijsku Arabiju

Džon Mekinro pobunio se zbog priča da bi mnogi teniski turniri mogli da se presele u Saudijsku Arabiju.

Izvor: Profimedia

Mnoge fudbalske zvijezde idu u Saudijsku Arabiju kako bi uzeli što više novca. Primjeri toga su Nejmar, koji će dobiti 320 miliona evra za dvije sezone, Aleksandar Mitrović koji dobija 25 miliona evra po sezoni za tri godine, tu su i drugi asovi. Mogao bi tim putem da krene i tenis u bliskoj budućnosti.

Sve više se priča da bi dosta turnira moglo da se "preseli" baš u Arabiju, najviše zbog finansijske dobiti. Sa tim se ne slaže i čuveni Džon Mekinro. "Ja ne bih na to pristao, smatram da našem sportu to ne treba. Ne vidim kakve benefite bi imali od toga. Međutim, kao što je i Kris Evert rekla, to nije naša odluka. Neko će donijeti odluku o tome", rekao je Mekinro za "ESPN".

Trenutno se priča da bi Završni masters za teniserke mogao da se održi baš tamo, ali postoji mnogo problema, jer je poznato da u Arabiji postoje posebna pravila za žene. Posebno kada je oblačenje u pitanju. Zbog toga su se pojavile spekulacije da bi turnir nove generacije (NextGen finals) mogao da se igra tamo. "Pričaju o tome da bi NextGen takmičenje trebalo da se igra tamo. Ne razumijem zašto bismo išli u tom pravcu", dodao je Mekinro.