NOVAK PONOVO PRVI NA SVIJETU! Đoković zaigrao na US Openu poslije dvije godine i pregazio rivala

Novak Đoković je pobedio 6:0, 6:2, 6:3 za sat vremena i 35 minuta. Plasirao se u drugo kolo US Opena i vratio samim tim na prvo mesto ATP liste!

Prvi put otvara set osvojenim gemom, i to bez izgubljenog poena... Za to vreme veliko zadovoljstvo u Novakovm boksu gde je i poznati pevač Sil (Seal) u društvu dame .

Novak lako dolazi do još jednog brejka i sada je na gem od dobijanja drugog seta.

Španski predstavnik Barnabi Zapata Miraljes pobedio je Kvina iz SAD 3:0 i plasirao se u drugo kolo US Opena, tako da će igrati protiv Novaka Đokovića ili Aleksandra Milera.

Preciznije, Novak Đoković je svoj povratak na teren morao da čeka sve do 23 časa po lokalnom vremenu, što je zaista skandalozno i bez ikakvog poštovanja za njega.

Srpski teniser Novak Đoković u noći između ponedeljka i utorka igra meč prvog kola na US Openu protiv Aleksandra Milera iz Francuske. Njih dvojica se do sada nisu sastajala, a to uvek zna da bude izazovno za Noleta, međutim svi se nadamo da će njegov povratak na "Artur Eš" posle dve godine proteći u najboljem redu i da će i ovoga puta uz sebe imati brojne navijače.

