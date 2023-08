Novak "pecnuo" Alkaraza pred US open? Pitali ga šta ga najviše nervira, nije mogao da se suzdrži!

Novak Đoković je otkrio šta ga najviše nervira u tenisu, a nije teško zaključiti i na koga je mislio tom prilikom.

Srpski teniser Novak Đoković trenira u Njujorku i sprema se za početak US Opena u noći između ponedjeljka i utorka (ne prije 2.30 protiv Aleksandra Milera), a organizatorima je uoči turnira otkrio i šta je to što ga to najviše nervira u tenisu. Nije se sjetio da to mogu da budu i sami organizatori koji ga "izbace sa stadiona" i tjeraju da se izvinjava navijačima koji su ga uzalud čekali i neće dobiti autogram, nego sitnice koje rade njegovi protivnici.