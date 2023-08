Skandal na US openu! Novaku prišli na treningu i rekli da odmah izađe - ovako su lagali navijače!

Novak Đoković je razočarao navijače na US Openu i to zbog organizatora koji nisu dobro uklopili raspored i bio im je potreban prazan teren.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković sparingovao je sa Karenom Hačanovim uoči početka US Opena na stadionu "Artur Eš", a to je opet pratio veliki broj navijača. Njih dvojica su trenirali između 16 i 17 časova po vremenu u Njujorku i kao što je uobičajeno Đoković bi po završetku treninga ostao još neko vrijeme kako bi podijelio autograme i fotografisao se sa svojim navijačima, međutim potom ga je dočekalo neprijatno iznenađenje.

Direktorka US Opena Stejsi Mekalister se pojavila na terenu i obavijestila Novaka Đokovića da mora da napusti teren bez ikakvog kontakta sa navijačima, tako da je obezbjeđenje sprovelo srpskog tenisera i njegov tim (Marko Paniki, Čarli Gomez, Miljan Amanović, Goran Ivanišević).

Naravno, navijači su bili nezadovoljni zbog toga, pošto su dugo čekali, ali je Đoković pokazao po izlasku sa terena da to nije njegova odluka nego organizatora, pa je jasno da će već sljedeći put pokušati da im se oduži. Kako piše jedna od najpoznatijih Novakovih navijačica, Žuli, organizatori US Opena su čak lagali navijače koji su dolazili na "Artur Eš" poslije 16 časova i govorili im da je tražio "trening bez navijača" kako ne bi ulazili i kako bi stadion bio ispražnjen do 17 časova.



"I samo da potvrdim da su od Novaka tražili da napusti trening odmah i obavijestili su ga da ne potpisuje autograme, što nije bio njegov izbor", navela je Žuli koja je gotovo na svim turnirima uz Đokovića.

Podsjetimo, Novak Đoković je dobio nešto lakši žrijeb na US Openu i prvi meč na turniru igra u noći između ponedeljka i utorka, ne pre 2.30 ujutru protiv Aleksandra Milera iz Francuske sa kojim se nikada do sada nije sastajao u karijeri, a nema sumnje da je spreman poslije osvajanja Sinsinatija.