NOVAČE, ŠTA RADIŠ TI OVDJE I DALJE!? Medvedev se okrenuo ka Đokoviću: Hoćeš li prestati!?

Danil Medvedev obratio se lično Novaku Đokoviću poslije finala US Opena u Njujorku.

Izvor: Profimedia

Danil Medvedev je izgubio od Novaka Đokovića u finalu US Opena u Njujorku, a poslije meča je sa njim razgovarao drugarski, prijateljski, razmjenjujući šale u govoru koji je nasmijao sve na stadionu "Artur Eš".

"Hoću prvo da pitam Novaka Đokovića - šta radiš ti još ovdje?! Ovo je, koje, naše treće finale? Vjerovatno će bih biti još, ti ćeš igrati u još mnogo. Kad planiraš da usporiš?", pitao je Rus Srbina obraćajući mu se na terenu.

"Čestitam ti, imaš 24 grend slem trofeja... Ja mislim za sebe da nemam lošu karijeru, a imam jedan grend slem trofej, a ti ih imaš 24. Odajem priznanje tvom timu", dodao je Novak i pogledao ka "boksu" u kojem su bili Novakovi saradnici, prijatelji i članovi porodice.

"Ovdje sam bio prije dvije godine, kada sam pobijedio u finalu i bilo je to sjajno, bio je to poklon supruzi za godišnjicu, a danas nije dobila ništa. Zanimljivo je da je danas opet godišnjica, rekao sam sebi 'Hajde još jednom, uradi ti još jednom', ali nisam uspio", nasmijao je Medvedev i Đokovića, koji je bio obučen u majicu sa likom Kobija Brajanta.

"Hvala mojim saradnicima. Ne znam koliko su već godina sa mnom. Možemo još jednom ovo da uradimo, možda i još više od jednog puta... Nekad ste tužni, nekad srećni, hvala vam što mi dajete podršku".

Kada pobijedite Novaka, on se vrati jači, šta to znači za njegovu karijeru? "Ne znam, sa jedne strane mogu da kažem da mislim da je nevjerovatno da sam pobijedio Novaka u grend slem finalu i to je bio vrhunac moje karijere, a opet da nisu postojali oni (Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer), vjerovatno bih osvajao više. Odigrao sam pet finala i dobio jedno... Ne znam da li je to dobro ili loše. Gura me da budem bolji. Rekao sam i u Australiji, upoznali smo se kad sam bio 500. na ATP listi i on je bio super učtiv prema meni, tretirao me je kao normalnu osobu i za mene je to bilo nevjerovatno. Od tada se ništa nije promijenilo i to je sjajno što mogu da kažem o njemu", dodao je Rus.

