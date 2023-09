Novak Đoković vrlo emotivno je proživio doček na balkonu Gradske Skupštine u Beogradu i priznaje da mu je to jedan od najljepših trenutaka u životu.

Izvor: RTS/Screenshot

Košarkaši, basketaši i Novak Đoković imali su spektakularan doček na balkonu Gradske Skupštine u Beogradu povodom medalja i titula koje su osvojili u prethodne dvije nedjelje, a utisak je da je sve najemotivnije prošao Nole. Nije mogao da obuzda emocije kada se popeo na balkon i zajedno sa srpskim sportistima čuo podršku navijača, tako da je briznuo u plač i pokazao još jednom koliko mu na kraju najviše znači podrška srpskog naroda.

"Najemotivniji doček. Prvi je bio kada sam osvojio Vimbldon 2011. godine i postao prvi na svijetu, bio sam sa svima koji su doprinijeli tom uspjehu i proradile su emocije, ovako nešto nikada nisam doživio i nikada vjerovatno neću", drhtao je glas Novaku dok je poslije dočeka na balkonu davao izjavu za RTS.

Vidi opis Ovo nikad nisam doživio! Novaku oči pune suza, pucao mu glas: Jedan od naljepših trenutaka u životu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Bio sam na pozornici sa šampionima iz drugog sporta, ljudima kojima se beskrajno divim, koje poštujem, podržavam i pamtiću to cijelog života. Takođe, tu je i pjesma Beogradskog sindikata koja je posvećena meni, a oni su je pjevali i to me je duboko dodirnulo. Jedan od najljepših trenutaka u mom životu", naglasio je Novak Đoković koji je poseban govor tokom dočeka na balkonu imao za košarkaša Borišu Simanića koji je zbog jakog udarca na Mundobasketu izgubio bubreg.

Vidi opis Ovo nikad nisam doživio! Novaku oči pune suza, pucao mu glas: Jedan od naljepših trenutaka u životu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 20 / 20

Novak Đoković imao je posebnu poruku i za sve navijače koji su došli da ih pozdrave u velikom broju, osvrnuvši se na komentar da ga publika voli ne samo zbog sportskih rezultata - nego i stavova.

"Mi smo narod koji se nikada ne predaje, nikada ne odustaje, prije nekoliko godina sam čuo da je Beograd koji je 47 ili 49 puta u svojoj istoriji srušen i opet izgrađen, a taj duh se osjeća, osjeća se sa mladim ljudima, njihov ponos, osjeća se njihova povezanost sa sportistima, a sportisti su najveći ambasadori naše zemlje. Nama je privilegija da predstavljamo našu zemlju, gdje god da smo u svijetu. Hvala svim ljudima na strasti koju osećamo. Slava Bogu!", zaključio je Đoković.

Poslije dočeka na balkonu, srpski sportisti su otišli u jedan restoran gdje su uživali do duboko u noć, a pridružile su im se i supruge, prijatelji, rodbina, dok je sve iznenadio i dolazak srpskog košarkaša Nikole Jokića koji je tako pokazao da iako nije igrao na Mundobasketu, ipak ostaje uz ekipu.