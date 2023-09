"NOVAČE, KAKAV SI TI ŠAMPION? RUGAO SI SE MOM SINU!" Novi napad na najvećeg svih vremena!

Novak Đoković je ponovo u centru pažnje zbog gesta na kraju polufinala US Opena.

Ne smiruje se bura oko proslave Novaka Đokovića nakon pobjede u polufinalu US Opena! Srpski teniser je osvojio svoj četvrti US Open i 24. grend slem u karijeri u Njujorku, a u polufinalu je savladao mladog Amerikanca Bena Šeltona. Kada se meč završio proslavio je tako što je imitirao spuštanje slušalice!

To je proslava koju je imao Ben Šelton kada je pobijedio Frensisa Tijafoa u četvrtfinalu, a sada se otac Bena Šeltona Brajan oglasio i napao Đokovića!

"Novak toliko želi da ga vole... Želio je da se naruga Benu na kraju meča. Nije to on uradio da bi kopirao Bena, to je uradio da mu se naruga. A to nije lijepo kada dolazi od jednog tako velikog šampiona", rekao je Brajan Šelton.

Prava bura se digla nakon tog meča oko ove proslave, a o tome se odmah oglasio i najbolji teniser na svijetu. "Obožavam Benovo slavlje. Pomislio sam da je jako originalno i iskopirao sam ga, ukrao sam mu slavlje", rekao je on.

Oglasio se o ovome i Ben Šelton, kome je polufinale US Opena za sada ubjedljivo najveći uspjeh u karijeri. "Ne sviđa mi se kada mi na duštvenim mrežama govore kako kako mogu, a kako ne mogu da slavim. Ako pobijedite zaslužujete da radite šta god želite. Kao dijete uvijek sam smatrao da je imitacija najveće moguće laskanje", rekao je on.

