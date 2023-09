"Novak Đoković je najbolji, ali nije najveći u istoriji! To je Rodžer Federer"

Mats Vilander i Tim Henman iznijeli su svoje mišljenje u trci za najboljeg igrača svih vremena.

Izvor: Profimedia

Ko je najveći teniser svih vremena? Svaki parametar kaže isto - Novak Đoković. Međutim, sa tim se ne slažu svi. O toj temi pričali su Mats Vilande i Tim Henman i dvojica nekadašnji igrača imaju svoj stav o toj temi. I jedan i drugi smatraju da bi to trebalo podijeliti na dva dijela, spominjali su Srbina i Rodžera Federera, dok Rafaela Nadala nisu ni spomenuli.

Šveđanin je prvi pojasnio na šta misli. "Znam da ne vole svi tu riječ najveći svih vremena (GOAT), ali ako gledamo ko je najbolji igrač ikada to je Novak Đoković. Ko je najveći ikada? To je Federer, zato što je on donio tenis na TV ekrane. Biće zanimljivo vidjeti šta će Rodžer da radi u nastavku karijere, da li će ući u svijet medija, hoće li biti trener ili nešto drugo. Bio sam baš tužan kada je otišao u penziju, on je sjajan čovjek", rekao je Vilander.

Sa tim se donekle složio i Britanac. "Morate da imate dva različita razgovora kada se priča o tome ko je najveći ikada. Najbolji igrač? Brojke su jasne, to je Novak. Ako pričate o uticaju i popularnosti onda je to Federer, najpopularniji igrač koji je ikada igrao tenis. Ukupno gledano Novak ima najbolje brojke, ali će mnogi izabrati Rodžera zbog svega što je donio", zaključio je Henman.

BONUS VIDEO: