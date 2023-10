Goran Ivanišević otvorio dušu o Novaku Đokoviću: Treniram genija i svađam se s njim!

Trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević govorio je o svom odnosu sa najboljim teniserom svijeta.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji drugi reket svijeta, Goran Ivanišević ponovo je pokrenuo temu odnosa sa Novakom Đokovićem, kojem je trener još od Vimbldona 2019. godine. Da su Hrvat i Srbin savršen spoj u ovoj kombinaciji, pokazuje i podatak da su zajedno osvojili devet od ukupno 24 grend slem titule, a slijedi im put u Pariz uoči sljedećeg turnira.

Sa obje strane su već više puta isticali da postoje momenti tenzija kada se radi o odnosima Novakovom stručnom štabu. teniser otkrio da je često baš on razlog zašto dolazi do nervoze među članovima tima, te da je on "iza kulise" veoma nezgodan prema saradnicima. "Imate uvijek taj stres. Ima nas petoro u timu, ali uvijek sam ja kriv za sve. Tako je to kada ste trener", ovako je započeo razgovor Ivanišević na konferenciji za Preduzetnički stav u Zagrebu.

"Na terenu, ljudi su me vidjeli kao divljaka, ali sam van terena skroz drugi čovjek, miran sam. Niko nije vjerovao da ja mogu da budem dobar trener. Morate da znate kako da sahranite sopstveni ego, akcenat da stavite na igrača koji je važan. Vi niste važni. Nije lako motivisati ga jer je već sve osvojio, ali imamo način. Mnogo puta nismo saglasni, ali dobro je svađati se na terenu. Volim svoj posao koji dobro može da se uradi samo ako ga volite i ako imate podršku porodice. Ako ne znate kako da se nosite sa stresom, koji je uvijek prisutan, onda ne možete ovo da radite", poručio je Goran koji se oporavlja od operacije.

Pored konstantno prisutne nervoze, Splićanin je istakao da je srećan što radi sa teniserom kakav je Novak Đoković. "Srećan sam što treniram genija, najboljeg tenisera svih vremena i jednog od najboljih sportista uopšte. Nesrećno je da se samo pobjede računaju. Finale nije dovoljno, to je kao da niste ni došli na turnir. Lakše mi je jer smo iz istog regiona i razumijem mnogo stvari koje radi i unaprijed sam spreman za njih. I ja sam isto radio, ali sad kao trener moram da budem smireniji i staloženiji", zaključio je Ivanišević.