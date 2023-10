Ko je najbolji svih vremena? Izašla nova lista: Novak se našao na njoj, sada više nema nikakve dileme!

Novak Đoković je najbolji teniser ikada! Do skora je to moglo da bude nečije mišljenje, ali sada su to puke činjenice.

Izvor: Profimedia

Poznati teniski novinar Sem Pirs napravio je detaljnu analizu u kojoj se dotakao teme koja uvijek muči ljubitelje tenisa. Ko je najveći teniser svih vremena?

On je naglasio da treba po strani ostaviti lične preferencije, navijačke strasti i pogledati čiste činjenice. Napravio je listu od deset najboljih ikada koja počinje sa Andreom Agasijem na desetom mjestu. Osmostruki grend slem šampion je na dnu ove prestižne liste, a zatim slijedi Džon Mekinro, nekada prvi na svijetu kako u singlu tako i u dublu. Ispred njega je teniser sa najviše titula u karijeri Džimi Konors, a zatim slijedi prvi neamerikanac na listi - Čeh Ivan Lendl.

Potom je na listi "ledeni" Bjern Borg, a zatim i Novakov idol dok je odrastao Pit Sampras. Australijski legendarni teniser iz vremena prije profesionalizma Rod Lejver je četvrti, a zatim slijedi "Velika trojka". I to ovim redom - na trećem mjestu Rodžer Federer, na drugom Rafael Nadal, a na prvom Novak Đoković!

"Novak Đoković je u svojim najboljim godinama kao 2021. godine bio jednostavno nepobjediv. Tada je zamalo uzeo kalendarski slem prije nego što je u tri seta izgubio u finalu US opena od Danila Medvedeva. Ima 24 grend slema i vjerovatno još nije završio sa osvajanjem. Dok ovo pišemo Đoković je najveći teniser svih vremena!", navodi u svojoj detaljnoj analizi Sem Pirs.

Ako tome dodamo da Novak ima ubjedljivo najviše nedjelja na prvom mjestu ATP liste, da ide polako ka 400. nedjelji na vrhu tenisa i da je blizu osvajanja 100. titule u karijeri jasno je da je najbolji ikada. Da li će se to nekada promijeniti? Sasvim sigurno ne uskoro...