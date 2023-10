Novak se oglasio iz Beograda: "Prvo mjesto mi nije najveća želja, već nešto drugo" (VIDEO)

Novak Đoković poslao poruku javnosti.

Izvor: Novak Djokovic PR tim

Novak Đoković oglasio se iz Beograda, gdje se sprema za uzbudljiv kraj sezone i niz turnira na kojima će nastupati - Masters u Parizu od 30. oktobra do 5. novembra, Završni Masters u Torinu od 12. do 19. novembra i za kraj u završnici Dejvis kupa u Malagi, gdje će sa Srbijom 23. novembra igrati u četvrtfinalu protiv Velike Britanije.

"U toku su pripreme za završni dio sezone i preostala tri turnira na kojima učestvujem, u Parizu, Bersiju, na Završnom Mastersu u Torinu i Dejvis kup u Malagi, četvrtfinale protiv Velike Britanije. Radujem se predstojećim izazovima, i dalje sam u trci za 'Broj jedan' sa Karlosom Alkarazom u toj borbi. Imam još nekoliko nedjelja, taman dovoljno da spremim svoje tijelo i da dovedem igru do željenog nivoa. Vjerovatno će ta pauza od pet nedjelja između takmičarskih obaveza između US Opena i turnira u Bersiju vjerovatno uticati na početku, ali nadam se da ću to uspjeti da prebrodim što prije i da ću ući u željeni nivo i tempo igranja takmičarskog tenisa", rekao je Novak Đoković na jednom treningu.

Poznato je već šta je potrebno da Novak ostane prvi do kraja godine, a njegova očekivanja su kao i uvijek - najveća moguća.

"Očekivanja su naravno najviša, kao i ambicije, to sam ponovio nebrojeno puta u karijeri. Imao sam mnogo uspjeha u Bersiju i u dvorani tokom karijere, ništa manje ne očekujem ni ove godine osim najviših ciljeva. Najveća želja mi je da osvojimo Dejvis kup, nadam se da ćemo svi biti zdravi, u formi i da ću osvojiti bar jedan od dva predstojeća turnira u dvorani".

Poslušajte izjavu Novaka Đokovića: