Novak Đoković odgovorio na prozivke Rafaela Nadala!

Novak Đoković je odgovorio Rafaelu Nadalu na prozivke, baš onako kako to najbolje radi i kako će najviše zaboljeti Španca.

Španski teniser Rafael Nadal, koji se ipak vraća na Australijan openu, nedavno je dao čudan intervju u kome je "potkačio" svog najvećeg rivala Novaka Đokovića. U tom intervjuu, Nadal je rekao da za razliku od Đokovića, za njega "nije opsesija" osvajanje grend slemova, pokušavši na taj način da umanji uspjehe srpskog tenisera koji ga je prestigao po broju najvažnijih trofeja i ne namjerava da stane.

"Vjerujem da bi Đoković bio frustriran da nije uspio to što je uspio i zato je možda uspio", kazao je tom prilikom Nadal prebacivši lopticu u Novakovo dvorište, a srpski teniser mu je na sebi svojstven način replicirao u intervjuu za Sportal, odnosno i ovoga puta je ispao veliki gospodin.

"Vidio sam da je to otišlo poprilično viralno, da su ljudi pričali o tome", kazao je Novak Đoković i potom poentirao: "Svako ima pravo na svoje mišljenje i kako on tumači nekog drugog u tom kontekstu. To je sve što mogu da kažem. Rafa je veliki šampion, ja ga izuzetno cijenim i poštujem kao šampiona, kao mog najvećeg rivala, kao čovjeka i tenisera koji je u velikoj mjeri učestvovao u oblikovanju moje igre i mojih rezultata koje sam postigao. Nemam namjeru ni u kom pogledu da razgovaram u negativnom kontekstu o njemu ili o Rodžeru Federeru, jer moje poštovanje nadjačava možda neka negativna mišljenja o njima".

Što se tiče samog stava o tome da bi Đoković bio frustriran da nije uspio da dođe do rekorda, Đoković spušta lopticu i umjerenim tonom pojašnjava da se ne slaže: "To je njegovo mišljenje, sa kojim ja, naravno, nisam saglasan. Imam svoje mišljenje, ali neću ga dijeliti jer ne želim da produbljujem tu temu. Za tim nema potrebe uopšte".

Podsjetimo, Đoković je trenutno na odmoru poslije osvajanja US Opena i učestvovanja u mečevima Dejvis kup reprezentacije Srbije, pa tako u Beogradu "puni baterije" pred posljednja tri izazova koja ga čekaju u 2023. godini. Za početak, krajem mjeseca će igrati u Parizu, potom 12. novembra u Torinu ga čeka "završni masters", dok od 21. novembra igra završnicu Dejvis kupa za Srbiju u Malagi.