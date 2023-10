Argentinski teniser: I Novaku Đokoviću su nudili da namješta mečeve!

Najbolji srpski sportista dobio je ponudu, ali nije želio da učestvuje u tome, isto kao Marko Trunđeliti iz Argentine.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno ne učestvuje na turnirima i sprema se za furiozan završetak sezone, a i kada je tako on je glavna tema u svjetskim medijima. Ovog puta je to zbog intervjua koji je argentinski igrač Marko Trunđeliti dao tamošnjim medijima, nakon što se poslije četiri godine pauze vratio na teren i odigrao svoj prvi meč. Svojevremeno je Trunđeliti bio svjedok o namještanju mečeva na velikim turnirima - što je nuđeno i Novaku Đokoviću, a kompletan postupak uticao je na njega da digne ruke od karijere i na neko vrijeme ostavi teniski reket.

U međuvremenu je shvatio koliki je značaj svega što Novak Đoković radi za tenisere koji nisu u samom svjetskom vrhu. Prisjetio se kako su Rodžer Federer i Rafael Nadal bili pasivni dok su dominirali, a da je borba srpskog asa i Vaseka Pospišila nešto što treba poštovati - zbog toga se i lično zahvalio Novaku.

"Neophodno je. Svidjelo se to ljudima ili ne, ali Federer i Nadal nisu nikada ništa rekli. Htjeli oni to da priznaju ili ne, oni su saučesnici u tome koliko je sistem loš, jer nisu govorili niti se borili za prava igrača. Ako su to ikada uradili, bilo je interno, ali ništa nije promijenilo. Ove godine su promijenjene nagrade za igrače na čelendžerima, ali su i dalje sramotne. A izašli smo navodno iz najzlatnije ere u istoriji tenisa. Ne možete biti saučesnik u tome da 80-100 ljudi živi od tenisa. Kao igrači mogu da budu odlični, ali kao ljudi koji pokušavaju da unaprijede sistem, djeluju veoma loši", rekao je Trunđeliti za "La Nacion" i zatim se osvrnuo na susrete sa Đokovićem i Pospišilom: "Upoznao sam Novaka na US openu i zahvalio mu se na onome što radi za igrače. Razgovarao sam i sa Pospišilom, otišao na par sastanaka i rekao mi je da je bio povrijeđen par mjeseci, da je počeo da razmišlja. To što jedan momak koji je bio među 30 radi je mnogo respektabilnije od onoga što radi Federer, koji je napustio tenis i vratio se potom samo sa Lejver kupom.".

Nije mu bilo lako što su ga mnogi okarakterisali kao "cinkaroša", zato što je sarađivao sa teniskim strukturama nakon ponude da namjesti meč. "Mnogo me je zaboljelo. Pokazalo se tačnim ono što sam pričao. Đoković je rekao da mu je ponuđeno da namjesti meč. Sergej Stahovski, koji me je nazvao doušnikom, kasnije je izašao i rekao da je i njemu nuđeno. Slomilo me je sve jer nisam očekivao. ATP, TIU, Asocijacija i ITF, jedan ‘ubod’ za drugim. Sve ove organizacije su bile ispod nivoa", istakao je on.

Najbolji plasman Marka Trunđelitija bio je 112. mjesto u martu 2019. godine, a u karijeri nijednom nije osvojio ATP titulu. Na grend slem turnirima najdalje je stizao do druge runde - tri puta na Rolan Garosu, a po jednom na Australijan openu i US openu. Zbog njegovih svjedočenja o ponudama za namještanje teniskih mečeva na velikim turnirima suspendovana su trojica argentinskih igrača.

Podsjećamo, uticajni svjetski mediji prije nekoliko godina plasirali su teoriju da je Novak Đoković namjerno poražen od Fabrisa Santoroa na turniru u Parizu, što je odmah demantovano sa obje strane. Najbolji srpski sportista govorio je o tom meču 2016. godine, dok je i nekadašnji dubl partner Nenada Zimonjića imao šta da kaže. Francuz je pričao da je i njemu nuđeno da namješta mečeve, ali da mu jednu od najvećih pobjeda u karijeri niko neće oduzeti spekulacijama - dodao je kako je Novak igrao loše u tom periodu, kao i da je samo nedjelju dana ranije pobijedio Endija rodika koji je bio u svjetskom vrhu.