Bogdan Bogdanović o dočeku: Novak me pozvao telefonom, htio sam da mu spustim slušalicu!

Bogdan Bogdanović otkrio detalje razgovora sa Novakom Đokovićem.

Izvor: MN PRESS

Bogdan Bogdanović, kapiten srpske reprezentacije i dugogodišnji NBA as, otkrio je u gostovanju u podkastu "Alestop" da je umalo spustio slušalicu Novaku Đokoviću uoči dočeka na balkonu u septembru. Te večeri, nakon povratka srebrnih "orlova" sa Mundobasketa u Manili, i Novak je dobio poziv da izađe na čuveni balkon Gradske skupštine, ali je prije pristanka pozvao kapitena Srbije i pitao ga da li je u redu da se i on pojavi i proslavi sa košarkašima i navijačima osvajanje US Opena. Bogdan ga je saslušao i umalo je samo prekinuo vezu.

"Doček je bio nevjerovatan... Još me je Novak pozvao prije toga, pitao me 'E kapiten, mogu ja da dođem?' Htio sam da mu prekinem vezu, da mu spustim slušalicu", nasmijao se Bogdan. Nevjerovatno stvarno. Rasplakao se na balkonu, mi nismo baš mogli, vjerovatno bismo i mi plakali da smo osvojili. Bilo je lijepo, vidjeli smo mlade ljude, nadam se da smo poslali lijepu poruku djeci, da smo im prenijeli motivaciju da bi trebalo da vjeruju, da smo i mi ta djeca iz parkića, da smo prolazili kroz probleme i dobre stvari i u školi i napolju i da samo nastave da vjeruju i da sve je moguće"

Bogdan je i prethodnih godina sretao Novaka Đokovića i "upijao" od njega stvari koje je odmah primjenjivao. "Novak je nevjerovatan, neka nastavimo da se viđamo na lijepim mjestima, to je vjerovatno i njegova želja, kao i moja. Vodili smo na jednom trenutku jedan sportski razgovor - gleda on mene, gledam ja njega, zanimljivo je vidjeti kako radi najbolji atleta svijeta. Iako je najbolji, pogledaš koliko vremena provodi u teretani, radeći na tijelu, koliko je tu prisutan kad to radi, nije da on to samo odradi 10 ponavljanja 'benč presa', već on sve to fokusirano radi i onda ti je sve jasno".

Bogdanović smatra da je upravo u takvom pristupu ključ za svakog sportistu koji želi da se ugleda na najvećeg srpskog šampiona u istoriji. "Taj momenat je nešto što ja vidim, vjerovatno neko drugi vidi neke druge stvari, onda on treba to da primijeni na svojoj karijeri, da iskoristi i da se motiviše, da radi... Ako si mislio da si radio 100 odsto, onda vidiš kako Novak radi kad je najbolji, pa vidiš da možda to nije 100 odsto, već da ima tu još. Onda ti to daje energiju, dopunjujemo jedni druge, a onda je to najljepša strana sporta", dodao je Bogdanović.