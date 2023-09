Isplivale nikad viđene fotke: Ovaj klinac iz Mirijeva je postao veliki Bogdan

Bivša razredna Bogdana Bogdanovića podijelila je fotografije iz osnovne škole koje nikada do sada nisu viđene.

Nekadašnji razredni starješina kapitena košarkaške reprezentacije Bogdana Bogdanovića otkrila je kakav je on bio učenik i pokazala njegove fotografije iz perioda osnovne škole. Od ranog detinjstva, Bogdan je težio ka velikim uspjesima i znao je da ga čeka blistava karijera, što je potvrdila nastavnica Jelena Simić u OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu, koju je pohađao.

"To je jedan dječak pun energije i oduvijek je bio zaljubljen u košarku. On je došao u šestom razredu, ja sam mu bila razredni starješina. Bogdan je bio jako vrlo dobar đak, jer je u tom periodu već intenzivno počeo sa treninzima, a košarka je zaista oduvijek bila njegov život - kaže u emisiji “Prvi red” na televiziji K1, Jelena Simić i dodaje: "U šestom razredu, na pismenom zadatku iz srpskog u vidu slobodne teme, on je uvijek pisao u košarci. Ja sam ga jednom pitala, Bogdane da li bi mogao da pišeš o nečemu drugom, a on me je tada ozbiljno pogledao i rekao: “Razredna, ja ću biti igrač NBA lige”.

To je bio njegov dječački san, koji je i ostvario - kaže bivša razredna Bogdana Bogdanovića. Pogledajte sjajne fotografije

Poslije deset godina, kapiten Srbije je iznenadio svoju razrednu OŠ "Pavle Simić", kada se pojavio na obilježavanju deset godina mature.

"Godine 2016. posle Olimpijskih igara u Riju, kada smo osvojili srebrnu medalju, moji đaci su organizovali proslavu deset godina male mature. Moji učenici su me pozvali na druženje, ali su krili od mene da će doći Bogdan. Negdje sam naslućivala, jer znam da je nakon Rija, došao u Beograd. Polako smo se okupljali u jednom restoranu, čiji je i sam vlasnik ljubitelj košarke, jer su svuda po zidovima uramljeni košarkaški dresovi. Kada je Bogdan ušao u restoran, nastalo je opšte oduševljenje. Svi su mu skandirali me, nazivali ga šampionom, aplaudirali, a ja sam se osjećala posebno i veoma ponosno. Slobodno mogu da kažem, da je Bogdan ostao jednostavan dječak iz Mirijeva" kaže Jasmina i dodaje da je Bogdana vidjela u junu na kratko, kada je otvarao teren koji je donirao školi.

Direktor OŠ “Pavle Savić”, Milan Krstić, ističe da je veoma zahvalan Bogdanu na ovako jednom nevjerovatnom potezu i da to mnogo znači školskoj zajednici.

"Bogdan je nama podario ovaj teren. U junu mjesecu je organizovao susret sa našim mladim košarkašima kojih ima puno u našoj školi. Igrao se basket 3x3. Posebno ih je obradovalo, što im je podijelio veliki broj košarkaških lopti, patika, dresova. Djeca su uživala u druženju, zajedno sa njim. Sve ono što sam čuo o njemu je ustvari potvrdilo moje impresije. Tog dana je bila promocija ljudskosti, jer je on prije svega jedna velika ljudska gromada" zaključio je direktor škole Milan Krstić.

Uoči otvaranja kampa u junu, Bogdan je istakao da mu je veoma drago što ima priliku da se druži sa djecom i to u školi koju je on pohađao.

"Uvijek mi je lijepo kad dođem u kraj. Tako da mi je ovo druženje sa djecom još fenomenalnije, ljepše i drago mi je da sam uspio i ove godine da organizujem ovako lijepo druženje u školi u koju sam i sam išao", rekao je tada Bogdan Bogdanović.