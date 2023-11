"Vanzemaljci su oteli mog dedu!" Legenda UFC vjeruje u život na drugim planetama!

Američka MMA fajterka Angela Hil otkrila je da su prije više od šest decenija vanzemaljci oteli njenog dedu i njegovu drugu suprugu, što je potrajalo tri sata.

Izvor: Instagram/angieoverkill/printscreen

Jedna od najpoznatijih žena u UFC organizaciji, Amerikanka Angela Hil (38) sigurna je da postoji život i na drugim planetama. Ona se pored borilačkih veština bavi i kreiranjem sadržaja za "OnlyFans" gdje ne prikazuje mnogo golotinje već svoj profesionalni život, igra video igrice i traži dokaze o neidentifikovanim letećim objektima - odnosno cjelokupnoj NLO kulturi. Razlog za to je priča njenog dede iz 1961. godine, kada su ga oteli vanzemaljci?!

"To je uvijek bio posebno zanimljiv dio moje porodične istorije. Za nas su to uvijek bile činjenice. Znamo da se nešto dogodilo, čak i da nije tačno ono o čemu se pričalo", otkrila je Hil i dodala: "To je jedna od onih stvari za koje sam oduvek znala i nije mi bilo ništa čudno u tome, sve dok nisam pomenula prijateljici. Ona je potražila na internetu, pa mi je bila prilično velika stvar kada sam vidjela da o mom dedi piše Vikipedija."

Navodno, Angelin deda Barni i njegova druga supruga Beti vidjeli su neobičnu letjelicu dok su se sa Nijagarinih vodopada vraćali u nju Hempšir gdje su živjeli. Tvrde da su tokom tog putovanja kidnapovani od strane vanzemaljaca, jer se tri sata puta uopšte nisu sećali. O tom događaju napisane su knjige, snimljeni dokumentarni filmovi, a među ljudima koji "love" NLO ima kultni status.

Barni je preminuo sedam godina nakon "otmice", njegova druga žena Beti živjela je do 2004. godine, a danas sećanje na njih čuva porodica, ali i horor film "Nope" iz 2022. godine, koji je katastrofalno ocijenjen kod publike. On nije identičan dešavanjima koji se prepričavaju u porodici Hil, prije svega jer su glavni likovi brat i sestra koji su imali susret sa vanzemaljcima. Ipak, Angela je ponosna na priču iz svoje porodice.

"Jedan od najzanimljivijih dijelova priče je da su vanzemaljci oteli crnca", ističe djevojka koja ima 23 UFC borbe i dodaje: "Film Nope je više-manje o mom dedi. Što više takvih stvari poput Nopea vidimo, gdje su crni likovi uključeni u te vanzemaljske stvari, više će ljudi vidjeti tu priču i pomisliti 'O, da, ovo se stvarno dogodilo.' Inače uvijek vidite tipičnog tipa iz parka s prikolicama i ne mislite da se to može dogoditi nekome ko nije takav. Prilično je kul vidjeti to na televiziji i povezati se sa tim stvarima. Mislim da puno nas odgovore traži u zvijezdama."

Angela se na početku karijere bavila kik-boksom, ali je poslije samo nekoliko mečeva u kojima je stizala do pobjede prebacila na MMA. Nakon tri godine bavljenja mješovitim borilačkim veštinama dobila je prvi UFC ugovor i već šest godina takmiči se u najboljoj organizaciji na svijetu. Ipak, ne može se reći da ima previše uspjeha - u profesionalnoj MMA karijeri upisala je 15 pobjeda i 13 poraza, a od maja 2020. godine ima tri pobjede i čak šest izgubljenih mečeva. Narednu borbu imaće protiv Denis Gomez u subotu uveče.

