Slavni italijanski teniser udario po Đokoviću: "Feder i Nadal se ovako nikad nisu ponašali"

Poznati italijanski teniser Adrijano Panata cijeli meč je kritikovao Novaka Đokovića dok je igrao protiv Janika Sinera, a posebno ga je nerviralo "provociranje" publike i poziv fizioterapeutu.

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera (2:1) i tako sebi ozbiljno zakomplikovao situaciju na završnom mastersu u Torinu, ali se makar dobro zabavljao. Za razliku od prvog meča na turniru, sada je igrao protiv domaćeg tenisera i očekivano je što je pubila bila protiv Đokovića, međutim to njega nije zabrinulo nijednog trenutka. Počeo je da uživa u "negativnoj energiji" sa tribina i da to koristi kao svoju prednost.

Tako je u jednom trenutku u trećem setu, dok mu je publika zviždala, Đoković na klupi podigao ruke uvis i njihao se, pokazujući da ga takve stvari ne remete. Iako je to djelovalo veoma simpatično i nije dugo trebalo da "nova bitka" Đokovića i publike postane hit na mrežama, ima i onih koje je takav potez iznervirao.

Bivši italijanski teniser Adrijano Panata (73), nekadašnji osvajač Rolan Garosa, bio je vrlo nepristojan prema Đokoviću dok je kao stručni konsultant pratio meč za jednu televiziju: "Jeste li ikada vidjeli Federera ili Nadala da se ponašaju kako je Đoković sada?", katao je Panata kome se nije dopalo što Đoković ide u toalet i traži pomoć fizioterapeuta, ocjenjujući da tim stvarima samo želi da poremeti ritam svog protivnika.

Izvor: Profimedia/IMAGO
Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia
Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia
Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

"Kladim se da je tražio pauzu samo da bi razbio ritam, on to uvijek radi. Ali kako god, Sineru ne smeta, vidite kako je miran. Prvo ide u toalet, pa fizioterapeut. On sve pokušava. Uopšte mi se ne sviđa ovakav stav...", naglasio je Panata.

Inače, upravo je Panata uoči meča Sinera i Đokovića prognozirao pobjedu Italijana. Nije veliko iznenađenje ako se zna da veoma poštuje i cijeni svog zemljaka, jednog od najboljih igrača na svijetu, ali i ako se zna koliko ne podnosi Đokovića pošto je jedan od njegovih najvećih kritičara godinama unazad.

"Novak Đoković? Nemam ništa protiv njega, ali ga ne volim. U posljednje dvije godine nije donio nijednu pravu odluku. Imao je i neke nepopularne izjave u tom periodu. Federer je sinonim za tenis i zauvijek će to ostati", rekao je Panata.

Takve riječi najbolje je prokomentarisati snimkom Novaka Đokovića...