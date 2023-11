Alkarazov trener poručio: "Možete više da volite Rodžera i Rafu, ali je Novak najbolji ikada"

Huan Karlos Ferero je i sam priznao da je Đoković iznad Nadala i Federera.

Novak Đoković (36) je najbolji teniser svih vremena i u to odavno nema nikakve dileme. Da su se predali i oni koji veruju da je Rafael Nadal u toj trci i da može da se nosi sa Srbinom govore i reči Huana Karlosa Ferera. Trener Karlosa Alkaraza to je rekao i javno i izazvao bes Španaca.

Upravo Đoković i Alkaraz igraju meč u polufinalu Završnog mastersa u Torinu, pa su tako Fererove reči dodatno dobile na značaju. "Sa brojkama koje Đoković ima, ne postoji nikakva debata. Možete da volite više Rafu ili Rodžera, njihov stil i slično, ali brojevi kažu da je Novak najbolji u istoriji", rekao je Ferero za špansku "Marku".

Nastavio je da hvali srpskog asa. "Nisam iznenađen njegovom sezonom, on živi za tenis i igra na najvišem nivou, sve što radi je savršeno, od hrane, do odmora, da biste to uspeli, morate da napredujete u mnogim stvarima. Teško je u današnje vreme naći dovoljno vremena za svoj život i treninge, profesionalizam, da se posvetite dovoljno tenisu. Đoković je i po tome najbolji", zaključio je Ferero koji je u karijeri tri puta igrao protiv Noleta i dva puta izgubio.