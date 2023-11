Sara Ćirković se bori za evropsko zlato! Svjetska prvakinja u "Morači" za novi uspjeh

Sara Ćirković se u nedjelju uveče bori za titulu na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore.

Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković boriće se u nedjelju uveče za zlatnu medalju na prvenstvu Evrope za takmičare do 22 godine!

Bratunčanka i članica Bokserskog kluba Obilić iz Zvornika je na kontinentalnoj smotri, koja se od 10. do 20. novembra održava u Crnoj Gori, u kategoriji do 54 kilograma prvo u četvrtfinalu savladala Njemicu Merjem Saru Binbir.

Potom je u polufinalnom duelu trijumfovala nad predstavnicom Irske Robin Keli, dok će se za najsjajnije odičje boriti protiv Ruskinje Ulijane Savro.

Finalni meč zakazan je za 19.00 časova, u dvorani "Morača" u Podgorici.

Sara Ćirković je, inače, i svjetski prvak za mlađe seniore, a tu titulu osvojila je prošlog novembra u Alikanteu.

Srbija, inače, može da se pohvali sa pet medalja na ovom prvenstvu.

Osim Sare Ćirković, do odličja, i to bronzanih, stigli su Omer Ametović (do 51 kg), Semiz Aličić (do 67 kg), Jovan Nikolić (do 71 kg) i Almir Memić (do 75 kg).

