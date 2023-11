Novak Đoković ne izlazi prvi na teren: Evo će zaigrati za Srbiju u četvrtfinalu Dejvis kupa

Objavljeno ko će igrati za Srbiju u četvrtfinalu.

Dejvis kup reprezentacija Srbije u četvrtak od 16 časova zaigraće u četvrtfinalu F8 turnira protiv Velike Britanije, a Novak Đoković neće biti prvi teniser na terenu. Prema saznanju Sport kluba, na startu četvrtfinala igraće Miomir Kecmanović protiv Džekja Drejpera, dok će nakon toga na teren Novak Đoković i najbolji britanski teniser, Kamerun Nori.

Kao što je poznato, plasman u četvrtfinale obezbijediće tim koji obezbijedi dvije pobjede u tri meča, uključujući i dubl, a pobjednik okršaja Srbija - Velika Britanija igraće u polufinalu protiv pobjednika duela Italija - Holandija.

Đoković i Nori, najbolje rangirani britanski teniser (18. na ATP listi) igrali su do sada tri puta u međusobnim duelima i u sva tri je slavio srpski igrač. Prvi put na Završnom Masters u u Torinu 2021. godine (6:2, 6:1), drugi put u polufinalu Vimbldona prošle godine, što je bio i njihov najravnopravniji meč do sada (2:6, 6:3, 6:2, 6:4), a treći i do danas posljednji meč odigrali su ove godine, na Mastersu u Rimu, gdje je Novak pobijedio u dva seta - 6:3, 6:4. Neka tako bude i ovog četvrtka.

Kao što je vjerovatno dobro poznato, na Fajnal-ejtu Dejvis kupa takođe se igra na dva dobijena seta, a aktuelni branilac titule, reprezentacija Kanade, iznenađujuće je ispala u duelu protiv Finske u četvrtfinalu u Malagi.