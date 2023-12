Britanac Tin Henman priznao: Novak Đoković je konačno uspio!

Novak Đoković je najbolji ikada, Ali ne samo to, sa 36 godina od njega se očekuje da i naredne godine počisti konkurenciju, čak i od strane Engleza!

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Nekadašnji četvrti reket svijeta Tim Henman analizirao je tenisku 2023. godinu i predvidio da će 2024. biti vrlo slična. Očekuje Britanac da će gazda svjetskog tenisa biti isti i naredne godine! Ovaj 49-godišnji višestruki polufinalista grend slemova je potpuno očaran onim što vidi kada Novak Đoković izađe na teren.

Prisjetio se završnog mastersa sezone u Torinu kada je Novak poslije pobjede nad Janikom Sinerom u finalu izašao i rekao da vjeruje da sa 36 godina igra bolje nego ikada.

"Zapravo sam ga intervjuisao nakon finala u Torinu i rekao sam mu: 'Vidi, imaš 36 godina a djeluje mi da igraš bolje nego ikad. Da li se ti tako osjećaš?' On se složio i rekao da vjeruje da trenutno igra najbolji tenis karijere. Mislim da je to apsolutno nevjerovatno, da on zaslužuje da mu odamo priznanje u toliko polja. Ne samo zato što uspijeva da igra i kreće se ovako u tim godinama, nego i zato što uspijeva da i dalje bude gladan i pun želje da pobjeđuje", naveo je Tim Henman.

Što se tiče naredne sezone, zna se ko je prvi na ATP listi i ko je uvijek favorit na Australijan openu. "Što se tiče 2024. godine mislim da je Đoković igrač koga treba pobijediti. Mislim da je favorit na početku godine i da još uvijek može da dominira."

Sada Novak drži skoro sve teniske rekorde koji mogu da se zamisle, a to mu daje dodatnu dozu smirenosti na terenu. Uz sve to, način na koji igra je impresirao čak i Britance.

"Nisu impresivni samo turniri koje je osvojio, nevjerovatan je i način na koji je to uradio. Meni djeluje da on sa mentalno strane igra jako oslobođeno. Godinama je jurio Federera i Nadala kada su razni rekordi u pitanju: broj osvojenih grend slemovam broj nedjelja na prvom mjestu... Sada ih je prestigao. Mislim da je u poziciji koju je godinama želio. Uspio je i igra bolje nego ikada", zaključio je Henman.

"Jako je uzbudljvo sve što će se dešavati na početku godine, ako znamo šta se sve desilo 2023. Bilo je mnogo sjajnih priča, a prva je Novak Đoković", završio je on.