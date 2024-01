Irfan Smajlagić nakon trećeg poraza "zmajeva": Gubili smo i s Benjaminom Burićem na golu! Moj status? Nepromijenjen!

Selektor Bosne i Hercegovine je prokomentarisao odluku da golmana Benjamina Burića pošalje na tribine prije meča protiv Gruzije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Izvor: KLAUS TROTTER / imago sportfotodienst / Profimedia

"Zmajevi" su neslavno završili učešće na šampionatu Evrope upisavši sva tri poraza - od Švedske, Holandije i na kraju debitanta Gruzije, koja je upisala istorijsku pobjedu rezultatom 22:19.

Pred početak meča u Manhajmu, selektor BiH Irfan Smajlagić je odstranio iz tima Benjamina Burića, golmana Flensburga, pa je upitan o razlozima zbog čega je to napravio s obzirom na međusobnu "istoriju".

"Nedostatak Burića nije razlog zašto smo izgubili, jer smo gubili i s njim. Zašto je izostao? Razlog je jednostavan. Moramo tražiti i praviti rotaciju igrača i stvarati perspektivu u reprezentaciji. Znamo šta možemo očekivati od Burića koji je svjetski igrač, a ovo je bila prilika za Haruna Hodžića da vidimo šta može na najvećoj sceni. Ako sada ne dobije priliku i ne stiče iskustvo, ne znam kad će", rekao je Smajlagić, a prenio "Sport 1".

Osvrnuo se i na samu utakmicu, uz poruku da je njegov status u reprezentaciji "nepromjenjiv".

"Očigledno da imamo problem s kontinuitemom dobrih dionica. Glavni razlog za to je nedostatak energije na ovom nivou. Vrhunski rukomet zahtijeva dvosmjernu igru tokom cijelog meča, ali to je malo duži proces. Što se tiče mog statusa, on je isti i nepromjenjiv", dodao je Smajlagić.