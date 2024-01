Ruski teniser promijenio državljanstvo zbog rata u Ukrajini!

Aleksander Ševčenko promijenio je državljanstvo i igraće za Kazahstan u nastavku karijere.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Aleksander Ševčenko (23) odlučio je da promijeni državljanstvo. Više neće igrati za Rusiju, već će braniti boje Kazahstana u nastavku karijere. Zbog rata u Ukrajini i sankcija koje su na snazi momak rođen u Rostovu donio je odluku da promeni pasoš i da zaigra za drugu zemlju.

Potvrdio je to na društvenim mrežama. "Zdravo svima, samo sam želio da vam javim da ću od sljedeće sedmice predstavljati Kazahstan na terenu. Ponosan sam na to i ne mogu da dočekam da izađem na teren i da otvarim momente za pamćenje i za sebe i za svoju zemlju", poručio je Ševčenko na Instagramu. Nije se to dopalo ruskim navijačima, pa su mu mnogi ostavljali uvredljive komentare i prozivke zbog ovakvog poteza.

Biće zanimljivo vidjeti i da li će isto učiniti i njegova supruga Anastasija Potapova (22). Njih dvoje su se prije nekoliko mjeseci vjenčali, ona je rođena u Saratovu i trenira je bivši ruski teniser Igor Andreev. Inače, ona je u karijeri vodila velike bitke sa Olgom Danilović i upravo je od Srpkinje izgubila u finalu turnira u Moskvi 2018. godine.

Alexander Shevchenko will start representing Kazakhstanpic.twitter.com/OSVI71hGGf — Mario Boccardi (@marioboc17)January 27, 2024

(MONDO - N.S.)

BONUS VIDEO: