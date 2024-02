Srbija pred debaklom u Dejvis kupu - bez Đokovića ne ide ni protiv autsajdera!

Srbija je izgubila prva dva singla od Slovačke, porazi Kecmanovića i Lajovića.

Srbija je na pragu poraza i borbe za opstanak u Dejvis kupu. Poslije prvog dana takmičenja u Kraljevu izgubila je oba meča u singlu. To znači da u subotu mora da dobije oba meča u pojedinačnoj konkurenciji, pa da slavi i u dublu. U suprotnom će u septembru umjesto borbe za završni turnir i bitku za "salataru" morati da se bori za opstanak u Svjetskoj grupi. Teško je bez Novaka Đokovića, čak i protiv tima koji je bio autsajder na papiru...

U prvom meču je Miomir Kecmanović doživio iznenađujući poraz od 142. igrača svijeta Lukaša Klajna - 7:6 (7:2), 6:2. Ima Miša za čim da žali pošto je dva puta servirao za osvajanje prvog seta, prvo na 5:3, pa na 6:5, a onda je u taj-brejku pao, brzo je Slovak poveo sa 5:1 i onda priveo set kraju, pa onda rutinski osvojio drugi set.

Poslije njega na teren je izašao Dušan Lajović koji je znao da ima imperativ pobjede i da je neophodno da savlada Aleksa Molčana, 122. tenisera planete. Dobro je počelo, osvojio je prvi set (6:4) i to je bilo to od njega. Umjesto da dovrši posao dozvolio je Molčanu da se razigra u drugom setu, da povede sa 5:1 i da izjednači u setovima. Zatim je u trećem na terenu postojao samo jedan igrač (6:0), dakle ukupno - 4:6, 6:2, 6:0.

Za mečeve u nedjelju prijavljeni su sledeći parovi - Kecmanović/Molčan i Lajović/Klajn. Ukoliko u singlu srpski tim uspije da dobije oba meča igraće se dubl za koji su prijavljeni Nikola Ćaćić i Kecmanović odnosno Jozef Kovalik i Igor Zelenaj. Trebalo bi naglasiti i da selektor Viktor Troicki ima pravo da promijeni odluku sat vremena prije početka meča.

"Nadam se da ću imati priliku da se u subotu revanširam publici, jer danas nisam bio na nivou koji oni zaslužuju. On je pogađao sve u ključnim momentima, to nisam očekivao i izgubio sam. Moramo da se izdignemo, igra se do trećeg poena", poručio je Kecmanović.

