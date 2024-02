"Novak Đoković je poput Majkla Džordana"

Novak Đoković će predstojećeg ljeta napuniti 37 godina, ali je i dalje prvi teniser svijeta!

Izvor: Profimedia/AFP/Anthony Wallace

Srbin je prošle sezone osvojio tri grend slema i stigao do polufinala Australijan opena za početak 2024. godine, što ne može objasniti nepunu godinu stariji francuski veteran Rišar Gaske, koji razmišlja o odlasku u penziju.

Gaske je u intervjuu za pariski "L+Ekip" uporedio Novaka Đokovića s "njegovim letećim visočanstvom" Majklom Džordanom, iskreno se začudivši njegovoj dugovječnosti u tenisu.

Fracnuz, koji ima 37 godina, rekao je da ga Đokovićeva igra na visokom nivou u kontinuitetu podsjetila na Džordana, koji je svoju posljednju NBA titulu osvojio sa 35 godina.

Izvor: Profimedia

Na pitanje o "neizbježnom padu koje dolazi s godinama", Gaske je odgovorio da je to neminovnost, ako ne računamo Novaka Đokovića.

"Čovjek mora da postane manje dobar, osim Đokovića, koji osvaja grend slemove s gotovo 37 godina. Jesmo li to ikada doživjeli u sportu, osim možda Džordana? (Lionel) Mesi igra u Majamiju, ostali u Saudijskoj Arabiji, a on je svjetski broj jedan... Ne mogu objasniti kako je tako jak u tim godinama. S 37-38 godina, obično nisi dobar kao s 25. Nikada nisam mislio da ću igrati u godini kada sam napunio 38. Nezamislivo", rekao je Gaske francuskom listu, a prenio "Eurosport".

Đoković je najavio da će poslije pet godina igrati na Indijan Velsu, a protiv Gaskea, koji je ove godine pao na 131. mjesto na ATP listi, ima skor od 13 pobjeda uz samo jedan poraz.

"Bilo je malo teško. Znao sam da će se to dogoditi jednog dana. Nisam mislio da ću tako dugo ostati među 100. Sumnjao sam da će nakon Ouklenda (kada su njegovi bodovi pali od osvajanja naslova prošle godine) to postati neizbježno. Samo ne bi trebao da se mučim na terenu. To je ono što će me natjerati da prestanem: 'Fizička bol'. Ako osjećam da više ne mogu dobiti meč, ili ako me boli, ako više ne mogu izvijati luk, više se truditi... Malo je teže nego prošle godine. Nisam imao dobre rezultate u 2024. godini. Tri, četiri mjeseca nisam igrao baš dobro. Bilo je malo nazadovanja, iako... (Endi] Marej je takođe imao pad. Osjećate se kao da imate manje nogu. Ali, dok god ima malo iskre... nemam neki poseban pritisak. Kad stvari moraju stati, same će stati. Dobra stvar je što sam dao sve što sam mogao i ne žalim".

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Upitan o mogućem oproštaju ove sezone, Gaske je priznao da razmišlja o kraju karijere.

"Kad si Francuz, to je ili Rolan Garos ili Bersi. Kao i Žo (Vilfred-Conga] i Žil (Simon], malo razmišljam o tome, ali ne previše", zaključio je francuski teniser, koji je nastupao na prošlogodišnjem turniru u Banjaluci - Srpska open, gdje je u osmini finala zaustavljen od Damira Džumhura, prvog reketa Bosne i Hercegovine.