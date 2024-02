Zaobilaze pravila i dovode Đokovića! Otkriven plan Saudijaca - spremili čitavo bogatstvo!

Saudijci po svaku cijenu žele najveće sportske događaje, a to se odnosi i na tenis.

Definitivno je, Novak Đoković igraće u oktobru u Saudijskoj Arabiji i za to će sa svojim kolegama zaraditi bogatstvo.

Na događaju nazvanom "Šestorica kraljeva", Nole će sa kolegama igrati za nevjerovatan nagradni fond, jer će pobjednik osvojiti čak šest miliona dolara, a sam nastup na turniru biće plaćen 1,5 miliona dolara.

Na turniru će među šestoricom kraljeva biti Novak Đoković, Rafael Nadal, Karlos Alkaraz, Janik Siner, Danil Medvedev i Holger Rune, koji se ovog utorka rastao sa trenerom Borisom Bekerom.

Prema informacijama britanskog "Telegrafa", Saudijci su smislili pametan način da zaobiđu ATP pravilo, prema kojem je vrhunskim teniserima zabranjeno da igraju na nezvaničnim turnirima koji traju tri ili više uzastopnih dana. Zato će turnir u oktobru biti "podijeljen" tako da teniseri igraju dva dana, pa da jedan dan dobiju slobodno.

Iako je prvobitna ideja Saudijaca bila da turnir bude odigran u februaru, on će biti organizovan od 14. oktobra. I to je urađeno da bi se zaobišla pravila, jer ATP zabranjuje igračima unutar "Top 30" da igraju na egzbicionim turnirima istovremeno kada su i Masters 1000 ili ATP 500 događaji. U nedjelji od 14. oktobra biće organizovana samo dva turnira u tenisu, i to oba u seriji ATP 250, što je najniža kategorija u tom rangu.

"Cilj Saudijaca je samo jedan - da organizuju velike događaje u Rijadu", zaključak je engleskih novinara, uz procjenu da će nove egzbicije u Saudijskoj Arabiji "iskakati" i u narednom periodu. Ovo su šestorica kraljeva koji će u oktobru igrati u Rijadu:

