Boris Beker prekinuo saradnju sa Holerom Runeom!

Bivši trener Novaka Đokovića, teniski velikan, saopštio je da odlazi od mladog igrača.

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, objavio je da prekida saradnju sa Dancem Holgerom Runeom. "Želio bih da vas obavijestim da ću se istog trenutka povući sa mjesta glavnog trenera Holgera Runea. Počeli smo saradnju sa početnim ciljem da dođemo na Završni ATP masters prošle godine, ali nakon toga smo zaključili da je za naš uspjeh potrebno da budem mnogo prisutniji nego što mogu. Zbog profesionalnih i privatnih obaveza, ne mogu da pružim Holgeru ono što mu je sada potrebno. Želim mu samo najbolje i uvijek ću biti njegov najveći navijač. Iskreno poštujem ono što smo prošli zajedno. Boris Beker", saopštio je Nokemac.

Holger Rune trenutno je sedmi teniser svoketa, ima 20 godina, a na nedavnom Australijan open ostvario je razočaravajući rezultat, jer je bio osmi nosilac, a ispao je već u drugom kolu, u duelu protiv autsajdera iz Francuske Artura Kazoa, koji se pojavio na turniru sa pozivnicom organizatora.

Beker i Rune sarađivali su od oktobra 2023. i bio je to povratak tenisu njemačke legende nakon što je bio u zatvoru Velikoj Britaniji. Beker je insistirao da Rune nastupa bez kačketa na glavi i bez nakita, da ga to ne bi ometalo tokom mečeva i što je i njemu koristilo tokom velike igračke karijere. Rune ga je poslušao i u njihovom prvom zajedničkom turniru, u Bazelu, stigao do polufinala. Ipak, ta saradnja nije potrajala.

Podsjetimo, Beker je 2017. proglasio bankrot i u aprilu 2022. osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od dvije i po godina zbog skrivanja svoje imovine. Pušten je na slobodu 15. decembra 2022. godine, nakon što je odslužio zatvorsku kaznu u trajanju od osam mjeseci i bio je deportovan u Njemačku.