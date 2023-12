Žestoka svađa Nika Kirjosa i Borisa Bekera: "Novak bi tobom obrisao pod!"

Novak Đoković se iznenada našao u centru svađe Borisa Bekera i Nika Kirjosa.

Teniska sezona je na pauzi, međutim to ne znači da nema zanimljivih dešavanja pošto su se pravo niotkuda (opet) zakačili Boris Beker i Nik Kirjos. Kontroverzni australijski teniser je nedavno pričao da je gledao mečeve iz osamdesetih i da je primijetio da je tada igra bila daleko sporija "bockajući" Bekera, što nije promaklo Nijemcu koji je potom otpočeo "rat" na Tviteru tokom koga su pale teške riječi.

Uz prozivku da mu nije jasno zašto Kirjos "priča o sportu koji očigledno mrzi", Beker je kazao da nema kredibilitet da govori o bilo čemu jer nije osvojio ništa u karijeri, dodajući da mu je bolje da "na svom OnlyFansu priča o drugim stvarima". Upravo je zbog posljednjeg detalja Kirjos pobjesnio i započeo tiradu...

"Ovaj tip priča o kredibilitetu... Posljednji put kad sam provjerio ti si sakrivao svoje prihode? Onda 99 odsto igrača na ATP turu nema krediblitet da priča? Budalo, šta je sa tvojim Zverevim? On isto nema kredibilitet? Nije osvojio ni grend slem u dublovima? A ja sam pobijedio Federera, Nadala, Đokovića, Mareja, tako da mislim da imam malo kredibiliteta. Takođe, ne treba biti genije da primijetiš da bi Novak obrisao pod tobom, pa čak i u tvojim najboljim danima. To nije napad, to su činjenice", napisao je Nik Kirjos i tako bez potrebe upleo i Novaka Đokovića u cijelu priču.

Dobro je poznato da je Boris Beker bio trener Novaka Đokovića od 2013. do 2016. godine i da su ostali veliki prijatelji, čak i kada je Nijemac završio iza rešetaka, dok se nedavno opet vratio tenisu i postao je saradnik Holgera Runea, koga inače mediji nazivaju i "novim Đokovićem".

Vidjećemo i kako će se nastaviti drama Kirjosa i Bekera, a sumnjamo i da će Đoković - koji je u dobrim odnosima sa obojicom - imati šta da kaže na ovu temu. Ali, znamo da nikada ne bi razgovarao na ovaj način...

Podsjetimo, Novak Đoković je u Marbelji gdje će odmarati do egzibicionog meča sa Karlosom Alkarazom 27. decembra u Džedi.

