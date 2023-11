Beker pristao da trenira Runea - ali pod svojim uslovima!

"Bez toga ja uopšte ne mogu da radim", rekao je legendarni Nijemac.

Izvor: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekada prvi reket svijeta Boris Beker je poslije najtežeg perioda života i boravka u zatvoru ponovo u sportu i to kao glavni trener mladog danskog tenisera Holgera Runea. Ovaj 20-godišnjak je poslije serije loših rezultata riješio da angažuje Nijemca koji je u jednom dijelu karijere radio i sa Novakom Đokovićem i da mu ponudi prvi posao nakon izlaska iz zatvora.

Između Vimbldona i Bazela eksplozivni Danac je imao samo jednu pobjedu uz šest poraza i morao je da uradi nešto, a kako bi mogao da se takmiči sa Novakom Đokovićem, Karlosom Alkarazom, Janikom Sinerom i ostatkom najboljih na svijetu angažovao je Nijemca. Ipak, morao je na nešto da pristane!

"Imam dozvolu da mu kažem: 'Stvarno si igrao kao smeće danas.' I reći ću vam zašto. Bez toga ja ne mogu uopšte da radim. On mora da živi sa tim i da to trpi jer je to jedini način da napreduje", počeo je Beker.

Jedan od najbitnijih tenisera ikada sada ima 56 godina, iskustvo kao igrač i kao trener, rad sa najboljim svih vremena i zna kako da natjera svog novog štićenika da napreduje.

"Pričali smo tokom priprema zašto je gubio mečeve. Da li je to zbog njegovog forhenda ili bekenda, ili možda zbog stava? Ako ti stav nije odgovarajući, onda ne treba uopšte da igraš tenis. Popravljao se iz meča u meč, kako njegov stav tako i njegov stil igre", rekao je Beker.

Ipak nije to pomoglo da se pobijedi Novak Đoković na nedavno održanom Završnom mastersu u Torinu. Bilo je gusto, namučio je Danac Srbina, ali je Đoković na kraju pobedio 7:6, 6:7, 6:3 i na kraju došao do titule.

